Hotade döda ex-partnern och ofredade hans syster – kvinna döms

Efter ett extremt stormigt förhållande skyddsplacerade socialtjänsten i Vimmerby en man och hans son för att komma undan pojkens mamma. Nu döms hon för en rad brott – bland annat för att ha hotat döda mannen.

En kvinna i 40-årsåldern, numer boende på annan ort, döms för att ha hotat sin före detta partner, ofredat hans syster samt begått hemfridsbrott mot mannens mor.

Mannen och kvinnan har tidigare varit ett par och levt i ett väldigt stormigt förhållande innehållande bland annat hot och orosanmälningar.

Socialtjänsten, som kände oro över kvinnans mående, placerade 2024 mannen och parets son i jourhem. Men otrevligheterna fortsatte och den 2 juni 2024 mottog mannen en swish på en krona tillsammans med meddelandet ”Så du straffar mig! Nu jääävlar ska ni dö”.

Blev skyddsplacerade

Av säkerhetsskäl slussades då mannen och sonen ut från jourhemmet och flyttades till hemlig adress. Vid ungefär samma tidpunkt tog förhållandet officiellt slut, men det gjorde inte konfrontationerna.

När mannan var på besök hos sin mamma fick ha se sin ex-partner i trädgården och dagen efter ska mannens syster ha träffat på kvinnan i en matbutik i Vimmerby där systern ska ha fått ta emot ett slag i ryggen av kvinnan.

Några dagar senare blev mannen och sonen skyddsplacerade.

Fälls på alla punkter

I förhör har kvinnan förnekat brott. Trots att swishen med det hotfulla meddelandet kom från hennes telefonnummer menar hon att det är någon annan som har skickat det eftersom hon själv inte minns att hon har gjort det.

”För det fall det är hon som har skickat meddelandet har hon inte menat något illa med det”, hävdade hon under tingsrättsförhandlingen.

Trots stark bevisning och vittnesuppgifter förnekade kvinnan även de båda andra åtalspunkterna; ofredande och hemfridsbrott.

Tingsrätten finner henne dock skyldig på samtliga åtalspunkter och dömer henne att betala 100 dagsböter om 50 kronor, totalt 5 000 kronor. Hon ska också betala skadestånd till mannen på 10 000 kronor samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.