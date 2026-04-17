FLAKA MJÖLK ÄR ÅRETS FÖRETAGARE I VIMMERBY

Flera prestigefyllda utmärkelser har delats ut på Vimmerbygalan i kväll. Ett av galans finaste priser delades precis ut. Priset som Årets företagare går till Tobbe och Sofia Nilsson samt Anders och Eleonor Nilsson som driver Flaka Mjölk AB.

Två familjer Nilsson – Sofia och Torbjörn samt Eleonor och Anders – driver Flaka Mjölk AB i byn Flaka strax utanför Gullringen sedan 2008. Familjeföretaget har 13 heltidsanställda medarbetare och på sina två enheter i Flaka och Fågelhem har man 600 kor och 700 ungdjur.

I början av året mottog Flaka Mjölk ett av de tre nyinstiftade lantbrukspriserna på Lantbrukets branschdag i Kalmar. Företaget prisades för sitt ledarskap och sin arbetsmiljö i kombination med tekniska satsningar och mottog priset ”Årets Storbonde” från Kalmar läns landshövding Allan Widman.

Flaka Mjölk förärades med ett nytt fint pris på fredagskvällens Vimmerbygala på Mässhallarna i Vimmerby.

"Oj, wow, verkligen"

Sofia, Torbjörn, Eleonor och Anders gick tillsammans upp på scenen och mottog priset som ”Årets företagare” i Vimmerby kommun 2025. Priset som Årets företagare delades ut av Kerstin Swahn.

– Oj, wow, verkligen. Vi stretar på tillsammans med medarbetare och alla runt omkring sig, säger Sofia Nilsson.

– Pulsen gick upp även fast man visste. Det är helt fantastiskt. Man förstod inte innan vad det innebar och att det är verklighet. Det är ett hedersamt pris, säger Eleonor Nilsson.

Konferencier Fredrik Thalin tog upp delen med att Flaka Mjölk har prisats tidigare i år.

– Motiveringen var densamma. Vi stretar på och de gröna näringarna ligger i tiden. Människor har kommit på att de behöver mat, säger Sofia Nilsson.

Flaka Mjölk har precis avslutat en investering som var färdig i december.

– Vi arrenderar även södra Fågelhem. I december satte vi in fyra mjölkrobotar där, korna går löst och ledigt, och väljer när de vill mjölkas, äta och sova.