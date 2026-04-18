Man lurade sig till föräldrapenning – nekar till brott

Mannen riskerar 16 000 kronor i böter.
Enligt Försäkringskassan har mannen lämnat felaktiga uppgifter vid två tillfällen där han hävdat att han VAB:t trots att han inte gjort det. Mannen fick 11 550 kronor utbetalt på grund av sitt agerande.
Händelsen inträffade i början av 2025. Mannen vidgår händelseförloppet, men förnekar brott. Om han väljer att erkänna före rättegången blir straffet 16 000 kronor i böter.
Bevisningen består av uppgifter från Försäkringskassan samt uppgifter från arbetsgivaren.