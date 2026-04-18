Djursdala tog andra raka segern – avslutningen blev nervig

Djursdala SK har fått en fin start på division 5-säsongen. IF Stjärnan besegrades med 3–2 på XL Bygg Arena på lördagen. – Det är en klar seger och vi är mycket bättre än vad de är, säger tränaren David Henriksson.

Djursdala SK inledde seriespelet med en 3–2-seger borta mot Höreda GIF och följde upp det med en ny 3–2-seger i hemmapremiären som spelades på XL Bygg Arena.

IF Stjärnan stod för motståndet och DSK gick ifrån till 3–0 innan Stjärnan reducerade två gånger om i slutet av matchen.

– Vi är det klart bättre laget och tar en klar seger. Det blir att vi ställer till det lite i slutet när jag väljer att göra tre byten sista tio minuterna och det blir ryckigt för spelarna att komma in i det. Känslan är att vi slappnar av, inklusive jag. De får in ett slumpmål, får energi och gör sedan 3–2 på en hörna. De är tunga på fasta situationer, säger David Henriksson.

Henriksson tvåmålsskytt

Simon Henriksson gjorde 1–0 i första halvlek. Efter paus fyllde Anton Brorsson på med tvåan och Simon Henriksson med trean.

– Vi är lite slarviga i speluppbyggnaden i första halvlek och skapar mest halvchanser. Simon nickar in en frispark fint fram till 1–0, säger David Henriksson.

Hur ser det ut efter paus?

– Vi kommer ut bättre, trillar bra boll och skapar mycket situationer och chanser. Jag tycker att vi behöver vara hetare framför mål och kallare i vissa lägen. Vi är det bättre laget och vinner välförtjänt, säger Henriksson.

Beröm delades ut till försvarsspelarna Oliver Schott och Alfred Nyman.

– Många spelare sliter och gör bra matcher, men Oliver och Alfred sticker ut.