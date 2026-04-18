EMILIE VINNER FOLKETS PRIS – ÖVER 600 RÖSTADE

Emilie Strid vann det nya priset Vimmerbys hjärta. Här står hon tillsammans med prisutdelarna Hampus Weth Wolmeryd, Marianne Gunnarsson och Jakob Karlsson. Foto: Ossian Mathiasson

Det nya priset, Vimmerbys hjärta – Folkets pris, delades ut för första gången på kvällens Vimmerbygala. Det blev Emilie Stridh som folket i Vimmerby röstade fram.

Till raden av redan många priser lades i år till Vimmerbys hjärta – Folkets pris på Vimmerbygalan. Det är Dagens Vimmerby, Företagarna Vimmerby och Vimmerby Sparbank.

Genom en öppen nominering valdes tre finalister ut och det var Anette Hagelin som driver Hagelins Handelsträdgård i Vimmerby, Mikael Carlsson som är en av delägarna till Vimmerby Spritfabrik, som renoverat upp Lokstallarna och Emilie Strid som driver butiken och caféet Hemlängtan i Frödinge.

Efter en omröstning på Dagens Vimmerbys sajt, där över 600 personer röstat, står det nu klart vem som är den första historiska vinnaren. I samband med galan avslöjades det att Emilie Strid tar hem priset.

Hon påbörjade sin satsning under pandemin och succén var omedelbar. Några år senare byggde hon om stallet och öppnade nytt i betydligt större lokaler.

– Att bara vara en av tre nominerade känns som en dröm. Det är jättehedrande. Att vinna vore helt otroligt. Det vore det finaste pris man kan få i Vimmerby. Det är två fantastiska personer som också är nominerade, så det kan nog bli tufft, sa Emilie Strid i samband med nomineringen.

"Började med en chock"

När hon fick ta emot priset nu i kväll var hon tydligt berörd. På scenen för att dela ut priset fanns sparbankens Marianne Gunnarsson, Företagarnas ordförande Hampus Weth Wolmeryd och Dagens Vimmerbys Jakob Karlsson.

– Det är häftigt. Det började med en chock på jobbet när det kom dit två killar. Sedan minns jag inte så mycket, jag blev så chockad. Jag undrade varför Jakob var där och tänkte om han skulle fota något, berättar hon.

Hon beskrev sig själv som skakig när hon fick ta emot priset.

– Det kändes redan som att jag vunnit när jag var en av de nominerade.

När hon fick frågan av Fredrik Thalin om varför hon vann svarade hon "ingen aning". När Thalin då i stället ställde samma fråga till besökarna svarade de med en varm applåd.