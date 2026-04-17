Pontus och Oskar driver byggföretag i tätt samarbete – fick pris på galan

Pontus Holm och Oskar Nilsson driver varsitt byggföretag i Vimmerby kommun och är Årets nyföretagare i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

För två år sedan förverkligade Pontus Holm och Oskar Nilsson sina drömmar om att bli egenföretagare inom byggbranschen när företaget som de var anställda på gick i konkurs. Nu har de blivit utsedda till Årets nyföretagare på Vimmerbygalan.

Pontus Holm och Oskar Nilsson var anställda på byggföretaget Holmbergs Bygg & Montage AB som gick i konkurs i februari 2024. Tämligen omgående pratade vännerna och kollegorna, som studerade tillsammans på bygg- och anläggningsprogrammet på Västerviks gymnasium, mer ingående om planerna på att starta eget företag.

Det resulterade i att de startade varsitt aktiebolag – Södra Vi Bygg & Snickeri AB för Pontus och Sörbyn Bygg & Snickeri AB för Oskar – och har haft ett tätt samarbete med projekten som de har tagit på sig tillsammans under två års tid. De ser positivt på beslutet att driva två olika företag och samarbetet som de har sinsemellan.

"Bra spark i arslet"

På kvällens Vimmerbygala fick Pontus och Oskar kliva upp på scenen och ta emot priset Årets nyföretagare som delades ut av Centerpolitikern Peter Karlsson.

– Det känns jättebra. Vi jobbade tillsammans på samma företag och då kände vi att vi jobbat så länge i byggbranschen att det var dags att köra eget, säger Oskar Nilsson.

– Det var en bra spark i arslet för att komma igång. Målet var alltid att starta eget företag, säger Pontus Holm.

Kvällens konferencier Fredrik Thalin tog upp det faktum att Pontus och Oskar spelar i olika lag i lokalfotbollen. Pontus är målvakt i Södra Vi IF och Oskar mittback i Frödinge/Branetstad SK.

Pontus Holm svarar sedan på frågan om hur framtidsplanerna med företaget ser ut.

– Målet är att hålla det vid liv. Vi tar dagen som den kommer och kör på, säger Pontus Holm.