06 maj 2026
Kalle Carlsson gjorde en match i VH-tröjan på lån förra säsongen. Nu ansluter han permanent till laget. Foto: Rickard Johnston

VH presenterar SHL-meriterat nyförvärv: "Driver tempo"

ISHOCKEY 06 maj 2026 10.00

Han gjorde en match på lån i Vimmerby Hockey förra säsongen. Nu har Kalle Carlsson anslutit permanent.
– En spelare som driver tempo och passar väl in i hur vi vill bygga laget, säger sportchefen Pelle Johansson.

Kalle Carlsson kommer närmast från Karlskrona HK där han svarade för imponerande 33 poäng på 23 matcher i grundserien och ytterligare sju poäng på 13 matcher i slutspelet.

Lånades in förra säsongen

Den 21-årige forwarden har åtta SHL-matcher för Örebro HK på meritlistan. Noterbart är att han gjorde en match i VH-tröjan redan förra säsongen, då på lån från Karlskrona. På allsvensk nivå har han representerat Mora IK och Nybro Vikings.

– Vi är väldigt glada att Kalle väljer Vimmerby Hockey. En spelare som passar väl in i hur vi vill bygga laget och det känns riktigt spännande att se vilka nivåer vi har att nå tillsammans, säger VH:s sportchef Pelle Johansson till klubbens sociala medier.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

