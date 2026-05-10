Man körde för fort och utan körkort – så blir påföljden

En man i 50-årsåldern, bosatt i en grannkommun, döms nu gör grov olovlig körning och hastighetsöverträdelse.

Det var den 12 mars i år som polisen stoppade mannen i en lastbil vid infarten till Gryssebo på länsväg 760. Mannen höll då en hastighet av 107 kilometer i timmen. Högsta tillåtna hastighet var 80 kilometer i timmen.

Att han körde för fort har han erkänt, men däremot har han nekat till grov olovlig körning. Detta med hänvisning till att han har ett utländskt körkort.

Åklagaren har dock tittat på detta och kunnat visa att mannen inte har, och aldrig haft, något körkort utfärdat i det land han påstår. Enligt mannen måste det ha blivit en misskommunikation i det landet, men det ser tingsrätten som en uppenbar efterhandskonstruktion.

Eftersom han tidigare, för ett par år sedan, dömdes för olovlig körning döms han nu för grov olovlig körning.

Påföljden för de två brotten blir dagsböter på sammanlagt 8 500 kronor.