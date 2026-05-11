Stölder från butiker i Vimmerby – lampa och strumpor saknas

En bruten förpackning och en saknad lampa.

I torsdags den 7 maj upptäcktes en ringa stöld på Hemtex i Vimmerby.

– Personal har hittat en bruten förpackning och det visar sig även i lagersaldot, säger Hampus Haag vid polisen.

Det ska vara en lampa för 500 kronor som saknas. Det kan dock röra sig om två sådana stölder.

– Jag kan inte utläsa om det skett två gånger eller om det är så att det har blivit dubbelanmält, säger Haag.

I nuläget finns ingen misstänkt för detta.

* På Intersport i Vimmerby har det också skett en ringa stöld. Personal har hittat förpackningar som det ska finnas strumpor i. Det rör sig om fem paket med strumpor i olika storlekar och färger. Värdet är 445 kronor. Den stölden ska ha skett den 9 maj, alltså i lördags, mellan 11.00 och 13.10.

– Det finns ingen misstänkt för detta i nuläget, säger Hampus Haag.