Anton Karlsson får chansen – ”Tror på konkurrens”

En övertygande seger i premiären – ändå gör lagledaren Mikael Teurnberg två korrigeringar till morgondagens match borta mot Indianerna. – Jag har alltid trott på konkurrens, säger han.

Västervik körde ifrån Piraterna efter paus i premiären förra veckan och vann med 53-37. Imorgon väntar troligen en tuffare uppgift när laget beger sig till Kumla för match mot Indianerna som föll i premiären mot Smederna.

– Det är tuffa matcher hela tiden. Indianerna har ett bra lag och förlorade bara med fyra poäng borta mot Smederna. Det är tidigt på säsongen och man vet inte riktigt var det bär iväg. För oss är det första bortamatchen och vi ska göra vad vi kan, säger Teurnberg.

"Har mycket speedway i sig"

Teurnberg har gjort två korrigeringar i laget. Tom Brennan och Victor Palovaara utgår och in kommer stjärnan Jason Doyle och Anton Karlsson.

– Vi får se vad Anton kan göra. Jag vill prova det här nu och det blir en annan konstellation. Vi har tre förare på reservplats och Anton har tränat bra. Det är tajt med snittet och alla förare kommer inte alltid vara tillgängliga heller. Jag tror på konkurrens, att man får ta i hela tiden, och tyckte det var viktigt även på min tid.

25-årige Anton Karlsson har representerat Västervik i tio års tid, men i stort sett alltid varit förpassad till reservplatserna.

– Anton har mycket speedway i sig, men det har varit kantat av skador och så. Han har en hög högstanivå. Det är bara att gå in och ta för sig och visa att han vill vara med.

Vad krävs för att han ska ta nästa steg?

– Jag har bara följt honom på håll, men det handlar om att få till jämnheten och jag har bara följt det på håll. Han har bra material.

"Visat fin form"

Teurnberg anser att Indianerna höjt sig på papperet.

– De har ett bra lag och förstärkt med Huckenbeck och Pawlicki. Det är ingen lätt match och de har varit ganska bra i grundserien senaste åren, men inte hållit hela vägen. För våra förare är banan ingen ny bekantskap och det blir en bra värdemätare för oss.

Rasmus Jensen visade fin form i helgen när hans Danmark tog guld i lag-EM.

– Många har visat fin form, Jacob hade en bra helg och Lambert tog fullt i Polen i fredags.