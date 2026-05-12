MÄN DÖMS FÖR KNARKBROTT – FÄNGELSE FÖR EN

Två män hade en mängd olika preparat på sig. Det fanns avsikter att sälja narkotikan. Nu döms båda och för en av dem väntar fängelse.

Det var i mitten av mars förra året som händelsen inträffade. Polisen såg en narkotikaförsäljning ske i Vimmerby och tog därefter beslut om en husrannsakan på en adress i kommunen.

Två män, som är i 35- respektive 30-årsåldern, greps och anhölls misstänkta för innehav i överlåtelsesyfte. Anhållandet hävdes den helgen men båda var fortsatt misstänkta för brott.

Åklagaren åtalade de båda männen för narkotikabrott och de ska ha haft drygt 50 gram amfetamin, drygt 250 gram cannabis, knappt 60 tabletter tramadol, drygt 70 tabletter pregabalin, 0,6 gram ketamin och knappt 0,7 gram kristall. Narkotikan var enligt åklagaren helt eller delvis avsedd att säljas.

En har erkänt

En av de två, mannen i 30-årsåldern, har erkänt gärningen medan mannen i 35-årsåldern endast erkänt ett mindre innehav. Tingsrätten konstaterar dock att narkotikan påträffats i just den mannens bostad och att fingeravtryck från honom finns på flera av förpackningarna.

Själv har han erkänt att han tagit befattning med huvuddelen av narkotikan genom att flytta den till ett örngott och gömma den under en madrass. Han döms därför för innehav.

Däremot menar tingsrätten inte att det är bevisat att den mannen varit delaktig i försäljningen av narkotikan. Delen i åtalet som avser att han sålt narkotika ska ogillas.

Sitter redan på anstalt

Mannen i 30-årsåldern, som förekommer under nio avsnitt i belastningsregistret, dömdes så sent som i januari för olaga hot och narkotikabrott till fängelse i 15 månader. Han avtjänar just nu det straffet.

Då det här är fråga om ny brottslighet döms han till ytterligare två månader i fängelse. Rätten har tagit hänsyn till den tidigare domen och för att påföljderna tillsammans inte ska överstiga vad han fått för straff om detta funnits med i den tidigare domen blir det två och inte sex månader.

Mannen i 35-årsåldern lever under ordnade förhållanden och döms därför till skyddstillsyn med samhällstjänst i 120 timmar.