Profilen klar för KHC – skrivit tvåårskontrakt

23-årige Hampus Plato, med ett tidigare förflutet i länsrivalen IK Oskarshamn, kommer närmast från BIK Karlskoga. Där har han spenderat de tre senaste säsongerna och den gångna stod han för 40 poäng på 61 matcher.

Som ung fick Plato chansen med IKO i SHL och gjorde totalt 76 matcher i SHL. Totalt i Hockeyallsvenskan har forwarden 130 poäng på 201 matcher.

Hampus Plato har skrivit på ett tvåårskontrakt med Kalmar HC som gäller till och med säsongen 2027/2028.

– Det ska bli roligt att få tillhöra KHC kommande två säsonger. Kalmar har påbörjat något riktigt bra och jag ser fram emot att ta nya höjder tillsammans med både medspelare och supportrar. Det ska bli kul att höra Mama Laudaaa i ett fullsatt Hatstore Arena, säger Hampus Plato till Kalmars hemsida.

General manager Daniel Stolt är förstås nöjd med värvningen.

– Hampus är en mångsidig spelare som kommer bli nyttig för oss på flera sätt och har levererat fint i slutspelet de senaste åren. Det är en spelare vi är glada att ha i vårt lag i stället för på andra sidan isen. Här finns dessutom ytterligare en offensiv växel att få ut, säger han.