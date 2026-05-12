Smällen för DSK – målvakten borta i flera veckor: "Blivit värre"

Linus Palmér Hård dras med en skada i framsida lår och har redan missat tre matcher den här säsongen. Foto: Arkivbild

Tre raka förluster och här är nästa smäll för Djursdala SK. Målvakten Linus Palmér Hård, som bara spelat i två av fem matcher hittills, dras med en lårskada och är tillbaka tidigast i juni. – Jag har försökt kliva på ett par gånger men varje gång har det varit för tidigt, säger 20-åringen.

Linus Palmér Hård är en nyckelspelare i Djursdala SK och i premiärsegern mot Höreda vaktade han målet. Mot både IF Stjärnan och IFK Oskarshamn stod istället Petter Sandberg mellan stolparna, precis som senast mot Ruda IF. Däremellan gjorde Palmér Hård ett försök i 2-3-förlusten hemma mot Hultsfreds FK men skadan i framsida lår gjorde sig påmind.

– Framsidan har spökat sedan ganska tidigt på försäsongen. Det har inte varit någon specifik situation utan mer något som legat och grott över tid. När jag väl har spelat har det inte gjort så ont, men det har blivit värre efteråt, säger 20-åringen.

Hoppas vara tillbaka i juni

Han har försökt träna men fått bakslag och ska nu göra ett ordentligt försök att bli kvitt skadan helt och hållet. De tre återstående seriematcherna i maj, BOIF (b), HM IS (h) och Fårbo FF (b), räknar han därför bort.

– Nu är det bara att jobba rehab och styrka för att försöka bli bra på riktigt. Jag har fått rehabövningar från en fysioterapeut och det viktigaste är nog att bygga upp styrkan igen innan jag kliver på fotbollen. Jag vill inte hoppas på för mycket men målet är att vara tillbaka i juni. Vi får se lite hur det artar sig.

Att stå vid sidan och inte kunna vara med och hjälpa laget på planen har varit en tung upplevelse för den 20-årige målvaktstalangen.

– Det är så tråkigt. Jag försöker hålla humöret uppe och är med på alla träningar och bara är där, men man tappar lite känslan och humöret tyvärr.

Vad säger du om starten på säsongen?

– Vi är absolut inte nöjda och har inte riktigt kommit upp i vår nivå spelmässigt. Även om vi haft problem med skador och bortfall i truppen tycker jag ändå att vi ska kunna kräva mer av varandra och av oss själva. Samtidigt är det bra lag vi har förlorat mot och med ett par resultat som går vår väg så är vi inte långt ifrån att studsa tillbaka.

"Vi vet vad vi kan"

Efter fina insatser mot såväl Hjorted/Totebo mot Gullringens GoIF under försäsongen var förväntningarna höga på Djursdala SK. I skrivande stund är de ”bara” nia i division fem-serien med inspelade sex poäng på fem matcher.

– Vi behöver komma upp i den nivån mer regelbundet om vi ska vara med uppe i toppen. Men det hade nog känts värre om vi inte haft de prestationerna på försäsongen med oss i ryggen. Nu vet vi vad vi kan nå upp i och att vi har det i oss. Jag är ändå optimistisk och tror att det vänder.