PARET SKULLE FÅ HJÄLP – BLEV AV MED 40 000

Ett par i 65-årsåldern i Vimmerby kommun skulle få hjälp. Trodde de i alla fall. I stället förlorade de drygt 40 000 kronor.

Det var under tisdagen som en i paret fick ett sms som såg ut att komma från en bank.

– I sms:et står det att någon tagit sig in på deras bank med hjälp av bank-id. Det fanns med ett telefonnummer att ringa upp och det gör den ena målsägaren, berättar Hampus Haag vid polisen.

Därefter fick man prata med en man som lyckades förmå målsägaren att skicka totalt fyra olika swishbetalningar. Sammanlagt försvann då 19 000 kronor.

– Man har även upptäckt i efterhand att det gjorts köp på ett av deras kort på 22 000 kronor.

Polisen jobbar nu med ärendet.

– Men vi har inte satt upp någon som misstänkt ännu, säger Hampus Haag.