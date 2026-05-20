Fem dragningar upptäckta – blev av med över 20 000

En kvinna i 70-årsåldern i Vimmerby kommun har blivit lurad.

Det var den 16 maj som kvinnan fick ett sms som såg ut att komma från en betaltjänst.

– I sms:et stod det att någon beställt ett kreditkort i hennes namn och det fanns ett nummer att ringa om det inte stämde, säger Hampus Haag vid polisen.

När kvinnan ringde numret blev hon sedan vidarekopplad för att få möjlighet att spärra kortet.

– Där får hon uppge sina bankuppgifter och upptäckte några dagar senare att det skett dragningar som man inte känner igen.

Två dragningar är på 8 000 kronor vardera, en är på cirka 3 000 kronor och en på 2 300 kronor. Totalt sett rör det sig om strax över 20 000 kronor.

– Där har vi ingen misstänkt i nuläget.