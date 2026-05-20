HITTADE KNARK I KALSONGERNA – NU DÖMS MANNEN

En narkotikaaktör i Västervik döms till fängelse i 18 månader efter att ha ansetts skyldig till hela tolv narkotikabrott under 2025 och 2026.

Mannen är i 30-årsåldern och bosatt i Västerås, men alla brott har skett i Västervik. Han sitter häktad och ska vara kvar bakom lås och bom till straffet verkställs.

Narkotikahandlaren döms för ett innehav om drygt 580 gram cannabisharts och knappt 35 gram kokain. Polisen har också avslöjat honom med att försöka sälja knark vid elva tillfällen.

Hade knark i skrevet

Mannen avslöjades genom ett anonymt tips till polisen. En patrull spanade på mannen och grep honom i Västervik den 31 januari. Han hade då elva påsar kokain i kalsongerna.

Vid en husrannsakan hittades betydligt mer knark som var gömd bakom en list under diskbänken.

"Efterhandskonstruktionens prägel"

Mannen har förklarat att han agerat i nöd och att han blev misshandlad efter en pokerkväll som han vunnit. Tre personer ska ha slagit honom och sedan krävt honom på pengar. De sökte upp honom i hans hem och krävde att han skulle sälja knark för att reglera ”skulden”.

Tingsrätten anser att dessa uppgifter är vaga och inte går att verifiera. Mannen har inte velat beskriva hoten närmare och inte velat namnge personerna. Versionen tolkas som ”verklighetsfrånvänt och bär efterhandskonstruktionens prägel”.

Straffet blir alltså 18 månader i fängelse. Domen kan överklagas.