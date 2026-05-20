Högtryck på ingång – då är bryggorna på plats

Så här ser det ut vid Anen i Locknevi. Foto: Pressbild

Att åka iväg för ett dopp i sjön närmar sig verklighet. Nu har kommunen fått ut bryggorna vid de kommunala badplatserna.

Högtryck väntar till helgen och lagom till det har kommunen fått ut alla bryggor till de kommunala badplatserna.

"Vår driftsavdelning har nu lagt i alla bryggor och sett till att de är vid gott skick", skriver kommunen.

Förra året monterades fyra nya omklädningshytter vid badplatserna i Anen i Locknevi, Dammen i Gullringen, Borstingen samt Nossenbadet. Utöver dessa finns de kommunala badplatserna Solnebobadet, Dammen i Storebro, Stjärneviksbadet, Gränssjön och Holmsjön.