Högtryck på ingång – då är bryggorna på plats

Så här ser det ut vid Anen i Locknevi.
Foto: Pressbild
Högtryck väntar till helgen och lagom till det har kommunen fått ut alla bryggor till de kommunala badplatserna.
"Vår driftsavdelning har nu lagt i alla bryggor och sett till att de är vid gott skick", skriver kommunen.
Förra året monterades fyra nya omklädningshytter vid badplatserna i Anen i Locknevi, Dammen i Gullringen, Borstingen samt Nossenbadet. Utöver dessa finns de kommunala badplatserna Solnebobadet, Dammen i Storebro, Stjärneviksbadet, Gränssjön och Holmsjön.