KVINNAN SLÄPPT – MISSTANKARNA HAR FÖRSVAGATS

Kvinnan som misstänks för ett mord i Högsby natten mot torsdagen har släppts. Misstankarna har försvagats. Utredningen om mord pågår alltjämt.

Natten mot torsdagen larmades polis till en bostad i Högsby. På platsen hittades en man i 50-årsåldern som var död. Olika omständigheter gjorde att polisen valde att öppna en utredning om mord och gripa den kvinna som haft en relation med mannen. Även kvinnan är cirka 50 år och nu är hon släppt på fri fot.

– Det är inte så mycket vi kan säga, kvinnan har släppts under torsdagens eftermiddag, kväll. Så långt vi har kommit så har misstankarna mot kvinnan försvagats. Som vi sa igår är det ett oklart dödsfall som vi utreder som mord och vi måste reda ut vad det handlar om, säger Thomas Johansson, presstalesperson vid polisen.

Väntar på olika resultat

Ärendet rubriceras fortsatt som mord och polisen kommer nu att invänta resultatet av olika undersökningar.

– Det handlar både om den tekniska och den rättsmedicinska undersökningen.

Eftersom misstankarna försvagats lär kvinnan neka till brott, men Thomas Johansson vill inte ge det beskedet.

– Jag vill inte gå in på den sortens detaljer, jag konstaterar att misstankarna försvagats.

Var det kvinnan som larmade?

– Det går jag inte in på.

Var mannen avliden när ni kom fram?

– Jag vill inte uttala mig om det, jag vet inte det.

Om det rör sig om ett mord, kan det finnas en annan gärningsperson?

– Det kan vi naturligtvis inte utesluta, men ingenting tyder på det i nuläget.