KVINNA I VIMMERBY LURAD PÅ STOR SUMMA PENGAR

En kvinna i 75-årsåldern från Vimmerby kommun har blivit utsatt för ett bedrägeri. En okänd gärningsperson har lurat målsägande att skriva in sin kod till BankID och hon har blivit av med 100 000 kronor.

Kvinnan fick ett sms från ett företag och det påstods att hon hade gjort ett kontraktsbrott och det fanns ett telefonnummer som hon blev ombedd att ringa. Kvinnan ringde upp numret och bedragaren påstod att målsägande själv hade blivit bedragen och skulle bli kopplad till sin bank. Det ledde till att det ringde upp en person från en påstådd säkerhetsavdelning. Hon blev ombedd att legitimera sig med BankID för att ”banken” skulle ta bort de felaktiga sakerna som man påstod. Det slutade med att målsägande själv blev av med cirka 100 000 kronor som har gått iväg till bedragare.

– Utan att målsägande förstod själv har man själv medverkat i att det skedde. Man går in och blir vilseledd att slå in sina koder och bedragaren lyckades lura av henne cirka 100 000 kronor, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.