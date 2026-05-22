MAN HÄKTAD FÖR RÅNFÖRSÖK MOT KVINNA

Under onsdagen inträffade en allvarlig händelse på en mindre ort strax utanför Västervik. En man i 35-årsåldern är nu häktad för rånförsök mot en kvinna i 65-årsåldern.

Polisen fick åka till adressen och grep både en man och en kvinna. Det som ska ha skett enligt polisen var att en man i 35-årsåldern och en kvinna i 25-årsåldern besökte en kvinna i 65-årsåldern på den aktuella adressen.

– Med hot om våld har man sedan försökt tilltvinga sig gods. Jag kan inte gå in exakt på vad eftersom det pågår en förundersökning, men det ska ha varit gods, sa Ulf Gollungberg vid polisen.

Både mannen och kvinnan anhölls och satt över natten. Därefter släpptes kvinnan av åklagaren, men mannen har suttit kvar i polisens förvar. Han begärdes häktad av åklagaren och häktningsförhandlingen hölls under fredagsförmiddagen.

Båda ska vara kända av polisen sedan tidigare. Det finns en relation till målsägande också.

– Det finns en anhörigkontakt till de misstänkta här. De var inte obekanta. Det var hot om våld kan man säga och man skulle tilltvinga sig gods, men jag går inte in mer på det eftersom det är en pågående förundersökning. Det kanske framgår senare, sa Ulf Gollungberg.

Inträffade i Gunnebo

I häktningsbeslutet framgår det att händelsen inträffade i Gunnebo. Mannen har blivit häktad för försök till rån och han har blivit häktad med restriktioner.

Det innebär bland annat att han inte får placeras med andra intagna, inte får ta emot besök och inte får stå i förbindelse med andra genom elektronisk kommunikation.

Åklagaren har fått till den 5 juni på sig att väcka åtal mot mannen.

Vi har sökt åklagaren Johan Henningsson för en kommentar.