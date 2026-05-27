MARDRÖMSBESKEDET – DACKEFÖRAREN HAR BRUTIT NYCKELBENET

Matias Nielsen kraschade vådligt i Målilla och fick utgå skadad. Dansken meddelar nu via sina sociala medier att han har brutit nyckelbenet. Foto: Stefan Härnström

Matias Nielsen var en av tre Dackeförare som kraschade och skadade sig i matchen mot Eskilstuna Smederna. Nu meddelar huvudpersonen själv att han har brutit nyckelbenet.

Det som började med Tai Woffindens krasch och skada i Polen i söndags fortsatte med ännu fler skador under tisdagens skräckmatch hemma mot Eskilstuna Smederna.

Matias Nielsen körde omkull och hade rejält ont efter kraschen, Tomas H Jonasson voltade efter att ha kört i luftstaketet med bakdelen av cykeln och Artem Laguta kraschade i högsta möjliga fart efter en duell med Kim Nilsson.

Samtliga tre förare skadade sig och kunde inte fullfölja matchen på Skrotfrag Arena. Det betyder att Dackarna har fyra förare på skadelistan och lagledaren Morgan Andersson får jobba febrilt för att hitta tillgängliga förare till nästa veckas match mot Lejonen.

Matias Nielsen skriver i ett inlägg på sin Facebooksida att han har brutit ett nyckelben efter kraschen i Målilla. Det är i dagsläget oklart hur länge han blir borta från speedwaycykeln.

”Jag har redan genomgått de första undersökningarna i Danmark och väntar nu på ytterligare läkarkonsultationer angående en eventuell operation. Information om min tid utanför tävlingen delas i ett separat uttalande. Tack för alla meddelanden och stöd”, skriver Matias Nielsen.