200 fler ska kunna dricka öl – VH vill bygga ut hyllan rejält

Martina Bergqvist berättar om planerna på att bygga ut hyllan i VBO Arena. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson/Bildbyrån

En stor satsning planerar Vimmerby Hockey för inför den kommande säsongen. Hyllan ska byggas ut med en balkongdel och ytterligare 200 supportrar ska kunna ta en öl i samband med matcherna. – Vi sätter spaden i marken så fort vi bara kan, säger VH:s färske ordförande Martina Bergqvist.

Det var under själva årsmötet som Vimmerby Hockeys precis nyvalda ordförande Martina Bergqvist yppade några ord om byggnationer i sommar för de knappa 30 närvarande.

Det rör sig om en satsning och utbyggnad av den nuvarande restauranghyllan.

– Vi vill bygga ut med en balkongdel till hyllan. Då får vi en öppen yta och det har med lagkravet på mat som försvinner nu på måndag. Vi ser att vi ska kunna utöka och att man ska kunna röra sig ute på en balkong, säger Martina Bergqvist.

Utbyggnaden ska ske mot ståplatsläktaren.

– Det är en kortsida av hyllan där i dag som vi ska slå ut och sedan sätter vi in ett glasparti med en glasdörr och bygger mot hemmastå där. Tanken är att man ska kunna stå där med en bärs eller en cola och röra sig mer fritt. Det ska höja match- och eventupplevelsen och bli mer av livekänsla. Man ska kunna komma mer spontant om man känner för det.

Medlemskapet plockas bort

Tidigare har det krävts medlemskap för att kunna befinna sig på hyllan.

– Det här har med det allmänna tillståndet som vi troligtvis kommer ansöka om. Då släpper vi på det helt och hållet. Sedan kanske vi skapar vip-medlemskap på andra sätt, men vi ser att av vårt snitt på 1 150 personer är det bara ett hundratal som kunnat vara där. Nu ska det bli ett friare flöde.

Hur mycket större blir det?

– Dubbelt så stort som nu. Det ska kunna vara 300 personer där totalt sett och då ökar vi med mellan 150 och 200 personer. Sedan är det beroende på tillsyn, brandsäkerhet och så vidare. Vi är inte där ännu.

Bygglovet inskickat

Bygglovshandlingar är precis inskickade till kommunen för vidare hantering.

– Vi har fått en förhandshint om att alla är överens, men det ska klubbas och den biten också.

Förhoppningen är att ha detta klart till höstens hemmapremiär i Hockeyallsvenskan.

– Vi sätter spaden i marken så fort vi bara kan.

En halv miljon kronor

Det rör sig om en investering på närmare en halv miljon kronor. Tanken är att finansiera detta externt.

– Det belastar inte föreningens ekonomi. Vi har sponsorer och fantastiska företag som kommer att hjälpa oss. Det här kan betyda mycket på sikt och ge oss fina intäkter.

I sommar kommer man också göra om herrarnas omklädningsrum.

– "Hoffa" (Johan Hoffstedt) och "Chrille" Widéen har sagt att det ser ut som när de började spela hockey... Det är dags att fräscha upp där och vi har en god dialog med ett lokalt företag där.

Förändringarna kommer leda till en viss hyresjustering för VH.

– Jag vill belysa att kommunen är bra att ha göra med och att de vill hjälpa oss. Det kommer installeras en hiss till nybygget och föreningen får då en viss hyreshöjning. Vi tycker det är helt rimligt.