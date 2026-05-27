GES-barnen tackar Hultsfred för nya VM-låten – se klippet här

Kid Eriksson och Simon Strömstedt berättade i SVT att de hittat originalfilen från inspelningen av VM-låten -94 i Hultsfred, hos Svenskt Rockarkiv. Foto: Skärmdump SVT

Så här såg det ut 1994 när Kid var liten och satt på pappa Thomas axlar under VM. Här tillsammans med Jonas Thern, Anders Glenmark och Niklas Strömstedt. Foto: Privat

Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt har gjort sin egen version av den klassiska VM-låten ”När vi gräver guld i USA”. Foto: Chanel Tukia

”När vi gräver guld i USA” gör comeback. Barnen Glenmark, Eriksson och Strömstedt har gjort en ny version av sina föräldrars klassiska VM-låt – där Hultsfred och rockarkivet spelat en roll. Foto: Pressbilder//Privat/Skärmdump SVT

Barnen till Glenmark, Eriksson och Strömstedt har gjort en ny version av klassiska VM-låten från 1994. Originalfilen från inspelningen säger de sig ha hittat i Hultsfred. – Den förvarades i ett lager där.

Det sa Kid Eriksson och Simon Strömstedt, söner till Thomas ”Orup” Eriksson och Niklas Strömstedt, när de gästade Morgonstudion i SVT.

Och vi vet förstås att de syftar på Svenskt Rockarkiv, som den plats där de hittade aktuell mastertape, alltså rullbandet i original.

– Så klart, säger arkivchefen Stefan Ölvebring nöjt.

Bilade ner och letade

Mot slutet av tv-inslaget lyfte Eriksson och Strömstedt Hultsfred och rockarkivet.

– Vi fick filerna skickade till oss, från själva inspelningen -94. De förvarades i Hultsfred.

– I Hultsfred, säger programledaren uppenbart förvånad.

– Ja, i ett lager där. Det var en stackars ”Warner-snubbe” som fick bila ner dit och leta.

Bekräftas av arkivchefen

Det var precis så det gick till, bekräftar Stefan Ölvebring.

– Dagen efter Sverige hade kvalificerat sig till VM, efter att ha mött Polen i en sista match, hörde de av sig från skivbolaget Warner som gav ut ”När vi gräver guld i USA”. De frågade om vi möjligen hade mastertapen, berättar Stefan Ölvebring och fortsätter:

– Den hade spelats in i Polarstudion och de hade tagit reda på att den räddades av oss och flyttades hit när Polar stängde igen för ett 20-tal år sedan.

Letade bland 2 000 stycken

Nu var det ju knappast tio eller hundra taper som räddats från att slängas i en container när Polar Studios stängde, utan runt 2 000. Rockarkivet åkte upp med en lastbil sedan de fått lov att hämta dem.

– Jag sa att den mycket möjligt kunde finnas hos oss, men att jag inte hann gå igenom dem. Så de skickade hit en från Warner Music som grävde lite, och det gick snabbt faktiskt att hitta den. Han tittade nog bara en kvart, så hade han lokaliserat den – det stod ”VM -94” på ryggen. Den skickades tydligen direkt till Tyskland, för det var närmaste stället där det fanns en bandspelare så de kunde spela upp den där gamla tapen och få den digitaliserad så de kunde använda den och göra nya pålägg och ny sång.

Framträdande roll

Originalet, som alltså förvarades i Hultsfred, har fått en ny roll när den klassiska VM-låten från 1994 gör comeback. Även om Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark inte har velat göra en låt som är rakt av en kopia av sina föräldrars ”När vi gräver guld i USA” låg fokuset på att respektera originalet, säger de i tv-soffan.

– Det var förstås det svenska landslaget som stod för den största prestationen sommaren 1994. Men vi har ändå tre föräldrar som var med och skapade en helt otrolig stämning den sommaren, säger Kid Eriksson.

Vad tänker du kring att rockarkivet lyfts fram i det här sammanhanget i tv?

– Det var jättekul att de nämnde arkivet, för hade det inte varit för oss hade inte mastertapen funnits, säger Stefan Ölvebring. Det visar ju på varför det är viktigt att ha sådana här arkiv. Finns det inte arkiv så slängs grejer, som det visar sig att man behöver i framtiden.

Låten, som trion gör tillsammans med Kid Erikssons band Tjuvjakt, släpps på fredag, men redan nu kan du se och höra ett klipp här nedan.