PARTER DÖMS I DJUP KONFLIKT – MANNEN FÅR FÄNGELSE

Mannen och kvinna levde tidigare tillsammans, men befinner sig nu i en djup konflikt. Nu döms båda för brott. Mannen, som tidigare är dömd för grov kvinnofridskränkning, får en månads fängelse för hemfridsbrott.

Så sent som i mars i år dömdes mannen av Göta hovrätt för grov kvinnofridskränkning mot kvinnan. Hans påföljd bestämdes då till fängelse i ett år och sex månader.

Nu döms mannen på nytt.

De två ägde tidigare en fastighet tillsammans, men under våren för ett par år sedan skrev sig mannen hos sina föräldrar. Mannen hade suttit häktad för tidigare brott mot kvinnan när han blev släppt på fri fot efter en avslutad huvudförhandling sommaren för två år sedan.

I september samma år kom mannen till den tidigare gemensamma bostaden. Kvinnan ska ha blivit rädd och bad honom att lämna. Mannen själv har uppgett att han saknade kläder och personliga saker efter att han blivit släppt från häktet. Eftersom han fortfarande ägde halva fastigheten ansåg mannen att han hade rätt att vara där.

Döms till fängelse

Tingsrätten anser att mannen, utifrån att han redan skrivit sig på en annan adress, parternas infekterade förhållande och att han inte längre hade några nycklar kvar, inte hade anledning att tro att kvinnan samtyckte till att han uppehöll sig i bostaden och sökte igenom den efter tillhörigheter.

Rätten menar att han befunnit sig där i minst fem minuter och han döms därför för hemfridsbrott. När det gäller påföljd skriver rätten att mannen mycket snart återfallit i brott mot samma målsägande i dennes hem.

Man väljer därför att döma honom till en månads fängelse. Han ska också betala skadestånd med 10 000 kronor till kvinnan.

"Gärningen har inneburit en allvarlig kränkning av NN:s personliga integritet och de har utförts hänsynslöst", skriver rätten angående skadeståndet.

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Döms för urkundsförfalskning

Kvinnan stod också åtalad. Det gällde två fall av urkundsförfalskning, två fall av skadegörelse och misshandel. När det gällde misshandeln har mannen filmat delar av förloppet, men rätten anser inte att det är bevisat att han blivit slagen. Hans uppgifter anses inte få stöd av filmen och i övrigt står ord mot ord.

Kvinnan frias från både misshandel och skadegörelse. Däremot döms hon för två fall av urkundsförfalskning. Under tiden mannen satt häktad sålde hon en lastbil och skrev över en bil på en annan närstående. Detta för att mannen själv inte skulle sälja dessa när han blev frigiven.

Kvinnan döms nu till villkorlig dom förenat med dagsböter på 13 500 kronor.