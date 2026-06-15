Lokala diktare på ny skylt – invigningsceremoni på torget

Vimmerbys senaste kulturtillskott är diktskylten på torget. Vid en liten invigningsceremoni på måndagen presenterade Gunilla Gustafsson från stadsmuseet Näktergalen skylten tillsammans med bland andra två av diktförfattarna vars texter finns med.

Skylten har dikter av författare som är uppväxta i eller har bott i Vimmerby; Torgny Lindgren, Pia Eriksson och Per Helge. Svenska akademimedlemmen Torgny Lindgren var under en stor del av sitt liv bosatt i Rimforsatrakten.

Poeten och författaren Pia Eriksson är känd för Korsdragspoesi och Per Helge är från början från Locknevi och bor nu Västerfärnebo i Salatrakten.

Dikter och dialektord

Vem som egentligen kom på idén med diktskylten diskuterades mellan Gunilla, Pia och Per. Sanningen verkar enligt de tre vara att förslagen och inspirationen kommit från alla möjliga håll.

– Det ligger lite i linje med vad vi brukar få från Gunilla, svarade Per glatt vars dikt "Tinnitus" prydde en av sidorna.

Dikten är en reflektion över en lind han brukade passera vars blommor skapade ett behagligt ljud i vinden. Per beskriver texten som "positiv tinnitus, om något kan vara det".

Pias dikter hade inte fått några namn så en blev snabbt döpt till "Balsam och bensin" och den andra tyckte hon läsaren får hitta på ett eget namn på.

– De handlar om två saker. Vem man omger sig med och vikten av vila.

Torgnys dikt hade valts ut tillsammans med hans döttrar och som en bonus finns även en liten ordlista för de som vill läsa om Vimmerbyord och hur de uttalas.

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Fler skyltar i framtiden

Nöjda deltagare kunde nu visa upp skylten som Tobias Åberg på gatuavdelningen satt på plats. På den kan man både läsa några korta dikter av de tre författarna. Deltog gjorde även Ulf Berg från Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen Vimmerby som bidragit till dess uppförande. Gunilla Gustafsson berättade att den är tänkt att stå på torget under överskådlig tid och "att det absolut kan komma flera" runt om i staden.

Redan nu finns det även en vid Fiskartorget och om man håller utkik dyker snart fler upp. Käppen i hjulet för att få dem på plats är vanligen reglerna för skyltning, inte bristen på författare. Det finns enligt Gunilla flera lokala författare som visat intresse för att få sina dikter på framtida skyltar.