SMÄLLEN – DACKARNA FRÅNÅKTA I SMÅLANDSDERBYT

Dackarna gick bet i jakten på tredje raka segern och blev rejält frånåkta av Lejonen på hemmaplan. Det blev förlust med 35–55 i Smålandsderbyt inför 3 087 åskådare. Comebackande stjärnan Tai Woffinden fick stopp i sitt första heat och körde inga fler heat.

Dackarna gjorde vad som krävdes och besegrade nollpoängaren Piraterna i två raka matcher.

I kväll var siktet inställt på att ta tredje raka segern och lägga beslag om bonuspoängen hemma mot Lejonen.

Drömmen stannade vid just en dröm.

Dackarnas stora bekymmer var att de hade svårt att komma iväg från start. Gång på gång var Lejonen först ut ur startblocken, skaffade sig 5–1-lägen och körde ifrån hemmaförarna som inte gick att känna igen på Skrotfrag Arena.

Woffinden körde bara ett heat

Dackarna var i underläge med 9–15 efter fyra körda heat. I fjärde heatet fick comebackande Tai Woffinden stopp redan på andra varvet. Lejonens totaldominans fortsatte fram till långa pausen och Gislavedslagets ledning var 35–19, en differens på 16 poäng, efter nio heat. Inför det nionde heatet valde Dackarnas lagledare Morgan Andersson att plocka bort både Tai Woffinden och Avon Van Dyck till förmån för Patryk Dudek och Matias Nielsen. Det slutade med att Patryk Dudek blev utesluten efter att ha kört på Robert Chmiels bakhjul och Lejonen säkrade kvällens tredje femetta i omstarten.

Matias Nielsen, kvällens enda glädjeämnet i Dackarna, såg efter pausen till att Dackarna tog två fyrtvåor när han vann tionde och tolfte heatet. Däremellan slog Lejonen till med sin fjärde femetta och Lejonen hade poängövertag i form av fyrtvåor i heat 13 och 14 innan Patryk Dudek fixade ett oavgjort sista heat.

Dackarna förlorade med 35–55 mot Lejonen och det blev inte alls den match som Dackarna hade hoppats på.

Notabelt är att comebackande stjärnan Tai Woffinden fick stopp i sitt första heat och kom inte till start i fler heat.