TUFF KVÄLL FÖR VÄSTERVIK – ”LITE FRITT FALL”

Västervik blev rejält frånåkt av Smederna efter pausen. Foto: Hans Lindqvist

Västervik var chanslöst i finalreprisen hemma mot Smederna. Ett betydligt vassare bortalag vann med 51-39 och tog hem bonuspoängen på ett säkert sätt. – Det var lite fritt fall mitt i, säger lagledaren Mikael Teurnberg.

I höstas stod Smederna för motståndet när Västervik fick fira ett efterlängtat guld på hemmabanan. Ikväll repriserades mötet och då var Eskilstunas stolthet klart vassare och jämnare.

Västervik inledde rätt piggt och nyförvärvet Rohan Tungate fick bästa tänkbara start med två heatsegrar. Smederna tog över alltmer och hade sex poängs ledning i paus.

Matchen avgjordes sedan direkt efter breaket. Smederna tog två raka femettor – saken var klar redan där.

– Det är lite fritt fall mitt i, men Smederna är ett jäkligt bra lag och åker bra här. Vi var sex poäng efter i paus, men två femettor i heat tio och elva går inte. Det rasar lite där.

"Får jobba med det vi har"

Precis som en del gånger tidigare hade Västervik svårt på reservsidan. Idag fick Victor Palovaara och Noel Wahlqvist chansen och det blev blott 5 inkörda poäng. Smedernas dito körde in elva.

– Reservsidan har varit svajig. Jag såg lite statistik och vi hade väldigt låg minusstatistik där. Det andra är jag inte så orolig för.

Vad ska ni göra åt det?

– Vi får jobba med det vi har, det finns ju inga förare att ta in utan det handlar om att få igång och prova. Palovaara tar 4 poäng på 5 heat och det är ju för klent. Han kan bättre och det måste igång.

Är du orolig över den delen?

– Ja, det har jag varit hela säsongen.

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Lambert lös med sin frånvaro

Desto mer positivt var Tungates debut.

– Han kommer in med en bra, härlig attityd och är lätt att ha att göra med. Han slog banrekord första heatet, men sedan tog Rasmus visserligen det. Han fajtas och sliter.

Saknaden av Robert Lambert var tydlig.

– Jag trodde att vi skulle kunna lyfta oss, men saknaden av honom är vad den är. Han är tillbaka nästa vecka.

Hur ser du på att det blir en så klar förlust?

– Det kan bli så ibland, det är två femettor där och då går det fort. Det var bra speedway och jämna heat. Förlust med fyra-sex poäng hade jag kunnat köpa, men de femettorna är jag inte nöjd med.

Rasmus Jensen och Rohan Tungate visade mest tåga i hemmalaget.

Poängen: Rasmus Jensen 10+1 (5 heat), Rohan Tungate 8 (5), Mads Hansen 7 (4), Jacob Thorssell 5 (4), Tom Brennan 4 (4), Victor Palovaara 4 (5), Noel Wahlquist 1 (3).