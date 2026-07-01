DEBATT: Vi tror på Kalmar läns seniorer – och vi vill göra mer

Den som har arbetat ett helt liv, byggt familj, drivit företag, arbetat i vården, skolan eller industrin och varit med och byggt Kalmar län ska kunna känna trygghet även som pensionär.

Det är en självklar utgångspunkt för oss i Kristdemokraterna. Ändå möter vi många seniorer som berättar om en annan verklighet. De oroar sig för stigande kostnader, har tvekat inför att boka tid hos tandläkaren och funderar en extra gång innan de reser för att träffa barnbarn, vänner eller delta i föreningslivet Så ska det inte vara.

Kristdemokraterna har under de senaste åren drivit igenom flera viktiga förbättringar för Sveriges pensionärer. Sänkt skatt, höjd garantipension och stärkt bostadstillägg har gjort skillnad för många. Men den kanske viktigaste reformen är den historiska satsningen på tandvården.

*

Alltför länge har munnen behandlats som om den inte vore en del av kroppen. Många äldre har avstått från behandling därför att kostnaderna blivit för höga. Med Kristdemokraternas tandvårdsreform tas ett avgörande steg mot en tandvård där fler äldre får råd att ta hand om sin hälsa. Det handlar om värdighet, livskvalitet och bättre hälsa, inte om plånbokens storlek.

Här i Kalmar län vill vi gå vidare.

Vi vill halvera priset på seniorkortet i kollektivtrafiken. För många är bussen nyckeln till frihet. Den gör det möjligt att besöka familjen, ta sig till vården, handla eller delta i det rika föreningsliv som finns runt om i vårt län. Ett billigare seniorkort motverkar ensamhet och gör det lättare att leva ett aktivt liv, oavsett var man bor.

Annons:

*

Vi vill också fortsätta utveckla en trygg äldreomsorg med hög kvalitet, mer medicinsk kompetens och en nära vård som fungerar i hela Kalmar län. Oavsett om man bor i Hultsfred, Borgholm, Oskarshamn, Vimmerby eller Kalmar ska man kunna lita på att vården och omsorgen finns där när den behövs.

Kalmar län har några av landets mest engagerade seniorer. De bidrar varje dag som volontärer, mor- och farföräldrar, grannar och föreningsmänniskor. De har byggt vårt län och fortsätter att göra det starkare.

Därför tänker vi fortsätta föra en politik som sätter människan före systemen.

Vi tror på Kalmar läns seniorer. Och vi tänker fortsätta kämpa för ett tryggt och värdigt liv – hela livet.

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ledamot regionfullmäktige

Margreth Johansson (KD), riksdagskandidat

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot

Anders Andersson (KD), 1:e vice förbundsordförande KD Senior