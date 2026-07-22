Tillhörigheter i guld stals från fritidshus i Vimmerby

En kvinna polisanmäler att hon har blivit av med flera guldföremål efter en stöld i ett fritidshus i Vimmerby.

Polisen har fått in en anmälan om stöld i Vimmerby som har inträffat någon gång mellan 4 och 5 juli.

– Det är en internetanmälan så det står bara att det är stöld från en plats inomhus, från ett fritidshus, säger Lisa Koblanck vid polisen i Västervik.

Målsägande uppger att hon har blivit av med sin väska innehållande en guldklocka, ett guldarmband, en guldring och AirPods. Det finns inga tydliga spår och inget värde. Målsägande är en kvinna i 40-årsåldern från Göteborgstrakten.

– Det står bara att det har inträffat i Vimmerby. Vårt kontaktcenter har försökt få kontakt med henne för att kunna komplettera anmälan, men inte lyckats, säger Lisa Koblanck.