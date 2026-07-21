Kennmark nådde uppsatt mål mot världsspelarna: ”Förvånansvärt bra”

Ida Kennmark från Hultsfred kvalade för första gången in till Swedish Open i discgolf och fick chansen att mäta sina krafter med flera av världens bästa damspelare inom sporten. – Det gick över förväntan, säger Ida Kennmark.

Swedish Open i discgolf avgjordes i Borås i slutet av juni. Ida Kennmark från Hultsfred fick för första gången chansen att vara med på den stora tävling. En bra placering på en tidigare tävling gjorde att hon kvalificerade sig för tävlingen.

– Jag fick över 850 i rating, vilket behövs för att anmäla sig till Swedish Open, säger Ida Kennmark.



Ida Kennmark är nöjd med sin insats på Swedish Open.

– Det gick över förväntan. Det är en bana som jag inte har spelat på så många gånger och i och med startfältet hade jag nästan inga förväntningar på mig själv. Jag ville gå ut och ha roligt och njuta av upplevelsen, säger Ida Kennmark.

"Spelade mitt spel"

Hon slutade på plats 41 av totalt 46 spelare i damklassen.

– Mitt enda mål var att inte komma sist. Jag var så himla nervös inför tävlingen men jag är glad att jag kunde släppa nerverna någonstans och fokusera på spelet.

Vad säger du om resultatet?

– Mitt resultat blev förvånansvärt bra. Som sagt är det en bana som jag tränat väldigt lite på, men det är en superrolig bana. Jag spelade mitt spel och fokuserade alltid på nästa kast, tog det lugnt och spelade säkert. Jag spelade hela tävlingen på 36 ratingpoäng över min dåvarande rating, vilket jag är så stolt och nöjd över.

Ida Kennmark ställdes sannerligen mot tufft motstånd på tävlingen i Borås.

– Det är verkligen jättecoolt att möta världeliten. Även fast jag slåss mot de som ligger i botten får man inte glömma att jag faktiskt även spelar mot de bästa i världen.

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"Spelare som jag tidigare sett på tv"

Ida Kennmark hamnade med en spelare från USA, en från Canada och en från Finland på öppningsrundan.

– Första rundan är alltid lottad vilka man får gå tillsammans med. Spelarna som jag gick med är spelare som jag tidigare sett på tv. Det var verkligen häftigt att få spela tillsammans med dem och inte bara se dem på en skärm.



Hur ser fortsättningen ut på årets säsong?

– Nu blir det ungefär två veckor ”ledigt” innan det drar igång med par-SM som går i Nybro. Det spelar jag med Moa Grankvist från Västervik och det ska bli jätteroligt.

Veckan efter väntar SDGPT, vilket är svenska proffstouren i discgolf, i Östra Ryd. Ännu längre fram i september väntar ytterligare två tävlingar, båda i Karlstad, en SDGPT och även lag-SM där Kennmark spelar med Västervik.



Ida Kennmark vill även ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till en viss person - hennes pappa Gerry Kennmark.

– Pappa är alltid med på alla äventyr. Det är tack vare honom som jag kan leva min dröm och få uppleva allt detta. Ett stort tack till pappa.