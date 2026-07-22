LIVE: Följ Dackarnas jakt på revansch i returmötet

Tomas H Jonassons Dackarna hade en fruktansvärt jobbig kväll i Kumla på tisdagen. I kväll finns det chans till revansch när returen i dubbelmötet körs i Målilla. Foto: Ossian Mathiasson

Ett sargat och ojämnt Dackarna fick sig en rejäl lektion av topplaget Indianerna i rond ett i back-to-back-mötet på tisdagskvällen. Kumlalaget vann matchen med 59–31 och har ett gigantiskt stort försprång gällande bonuspoängen. I kväll körs returmötet i Målilla. Häng med oss!

Den på förhand tuffa och svåra uppgiften i Kumla blev minst lika tuff och svår i verkligheten. Matchen på Kumla motorstadion var avgjord i ett tidigt skede och Dackarna förlorade med 31–59 mot Indianerna.

Den andra delen i dubbelmötet körs på Skrotfrag Arena i Målilla på onsdagskvällen. Jämfört med gårdagens match kommer både Artem Laguta och Matias Nielsen in i Dackarnas startsjua. Dackarnas överenskommelse med Laguta är en match i Sverige denna vecka och Matias Nielsen är återigen efter att ha missat tisdagens match av privata skäl.

Vår tidning liverapporterar från detta returmöte i Bauhausligans elfte omgång. Häng gärna med i vår rapportering från matchen på Skrotfrag Arena där Dackarna jagar säsongens femte vinst och nya serieledaren Indianerna sin åttonde raka seger.

Dackarnas startsjua: 1) Jakub Krawczyk, 2) Timo Lahti, 3) Artem Laguta, 4) Tomas H Jonasson, 5) Andreas Lyager, 6) Avon Van Dyck, 7) Matias Nielsen.

Indianernas startsjua: 1) Szymon Wozniak, 2) Krzysztof Buczkowski, 3) Kai Huckenbeck, 4) Oliver Berntzon, 5) Przemyslaw Pawlicki, 6) Rasmus Karlsson, 7) Jonatan Grahn.

