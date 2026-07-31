Kvinna anklagades för brott – anmäler ”polisen” till polisen

En kvinna kontaktades av ”polisen” vi mejl. Nu anmäler hon den polisen till den riktiga polisen.

Bedragare är ofta väldigt övertygande, väl förberedda och trovärdiga. Men ibland får de medlemmarna i både Jönssonligan och Björnligan att framstå som genier.

Under onsdagen fick en kvinna i 30-årsåldern i Vimmerby ett mejl som skulle se ut att komma från polisen. I det stod att läsa att kvinnan var under utredning för brott och hon uppmanades att kontakta avsändaren på ett sätt som angavs i mejlet.

Förutom att polisen aldrig någonsin kontaktar brottsmisstänkta personer via mejl, så var det inte särskilt svårt för kvinnan att förstå att det var bedragare som var i farten. Mejlet var nämligen skickat från adressen polisgeneraldirektören@yahoo.se.