Här är alla slutspelsresultat från fredagen – kolla hur det gick

Slutspelet i Bullerby Cup är igång för de som får tävla. Här har vi samlat resultaten.
Foto: Simon Henriksson
F13
A-slutspel
Vimmerby IF-Madesjö IF 1-2
Västerviks FF-Tenhults IF 1-4
Lörby IF-Ystads IF FF 1 4-1
Habo IF 1-Ystads IF FF 2 2-3
P13
A-slutspel
IF Eksjö Fotboll 2-Smedby BoIK 2-1
Västerviks FF 1-Veberöds AIF 1 4-5
Johansfors IF-Västerviks FF 2 1-4
Veberöds AIF 2-Nybro IF 2-0
F13
B-slutspel
Vadstena GIF-Järna SK 1-2
Ingelstad IK-Habo IF 2 1-6
Hultsfreds FK-Malmslätts AIK 5-3
IF Eksjö Fotboll-Blau Weiss Hohen Neuendorf 2-1
P13
B-slutspel
Vikingstad SK-Väskinde AIS 3-0
Ljungbyholm-Tingsryd United 0-1
Vimmerby IF 2-Malmslätts AIK 2 1-3
Saxemara IF-Malmslätts AIK 1 9-10
P13
C-slutspel
BK Ljungsbro/Wreta 2-Dagsbergs IF 10-0
IF Eksjö Fotboll 1-IFK Österbymo 3-2
BK Ljungsbro/Wreta 1-Braås GoIF 5-0
Persnäs AIF-Vimmerby IF 1 1-2