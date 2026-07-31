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Här är alla slutspelsresultat från fredagen – kolla hur det gick

Slutspelet i Bullerby Cup är igång för de som får tävla. Här har vi samlat resultaten. Foto: Simon Henriksson

Här är alla slutspelsresultat från fredagen – kolla hur det gick

FOTBOLL 31 juli 2026 19.29

Nu är den första delen av slutspelet färdigt. Här har vi samlat alla resultat i F- och P13-klassen.

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F13
A-slutspel

Vimmerby IF-Madesjö IF 1-2

Västerviks FF-Tenhults IF 1-4

Lörby IF-Ystads IF FF 1 4-1

Habo IF 1-Ystads IF FF 2 2-3

P13
A-slutspel

IF Eksjö Fotboll 2-Smedby BoIK 2-1

Västerviks FF 1-Veberöds AIF 1 4-5

Johansfors IF-Västerviks FF 2 1-4

Veberöds AIF 2-Nybro IF 2-0

F13
B-slutspel

Vadstena GIF-Järna SK 1-2

Ingelstad IK-Habo IF 2 1-6

Hultsfreds FK-Malmslätts AIK 5-3

IF Eksjö Fotboll-Blau Weiss Hohen Neuendorf 2-1

P13
B-slutspel

Vikingstad SK-Väskinde AIS 3-0

Ljungbyholm-Tingsryd United 0-1

Vimmerby IF 2-Malmslätts AIK 2 1-3

Saxemara IF-Malmslätts AIK 1 9-10

P13
C-slutspel

BK Ljungsbro/Wreta 2-Dagsbergs IF 10-0

IF Eksjö Fotboll 1-IFK Österbymo 3-2

BK Ljungsbro/Wreta 1-Braås GoIF 5-0

Persnäs AIF-Vimmerby IF 1 1-2

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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