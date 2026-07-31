Agnes besviken: "Får vakna och tänka att det är en ny dag"

Drömmen var att göra om bedriften VIF:s F13-tjejer stod för ifjol. Men Madesjö IF drog det längsta strået i en jämn kvartsfinal. – Vi kanske hade för mycket självförtroende att vi bara skulle göra det, analyserar kaptenen Agnes Kennmark.

Besvikelsen var påtaglig hos både spelare och ledare efter fredagskvällens kvartsfinal i F13:s A-slutspel. Vimmerby IF kvitterade till 1-1 sent, men ännu senare – precis innan slutsignalen – gjorde Madesjö IF 2-1.

Därmed kan Vimmerby inte längre vinna Bullerby Cup.

– Vi hade lite mycket lägen där vi kunde ha passat eller gjort andra saker. Vi kunde ha gått längre fram innan vi tog skott, men vi var för stressade. Det är som det är, säger spelaren Agnes Kennmark.

Ledaren Morgan Rinaldo var nästan lika besviken som sina spelare.

– Tjejerna har gjort det så himla bra hela turneringen. Det är jobbigt, men det är bara att ta nya tag och göra det bästa av morgondagen.

Tidigare under turneringen hade laget besegrat Ystads IF FF, Blau Weiss Hohen Neuendorf och Vadstena. På dessa tre matcher släppte man endast in ett mål och tog sig därför vidare till A-slutspelet för att göra upp om medaljerna.

– Vi har spelat jättefin fotboll, varit bättre än alla lag och vunnit alla matcher. Vi gör det bra även i den här matchen, så det är surt. Vi möter ju det här laget (Madesjö, reds.anm) i serien och vann där nere. Vi vet att de är bra, men de straffar oss hårt. De får första målet och det är små marginaler. De skapar inte jättemycket, men de hittar ytan bakom backlinjen två gånger och gör två mål, säger Morgan Rinaldo.

Ville göra om bedriften

Förra året fick den här VIF-upplagan sitta och titta på när det dåvarande F13-laget tog sig hela vägen till Bullerby Cup-guldet. Det var Vimmerbys första guldmedalj sedan 2001, då en viss Kosovare Asllani fanns med i laget.

– Det var vårt mål verkligen. Vi kanske hade för mycket självförtroende att vi bara skulle göra det. Nu får man åka hem, vila och sedan vakna tidigt i morgon och tänka att det är en ny dag, säger Agnes Kennmark.

Morgan Rinaldo vet också vad ett nytt guld hade betytt.

– Hela laget satt och tittade här förra året och började drömma redan då om att själva stå här. Men det kommer fler turneringar.

Först ska den här tas i mål också. Nu väntar Västerviks FF i en placeringsmatch under lördagen.