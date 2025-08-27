Kulturskolan öppnade terminen med öppet hus – här är årets nyheter

Kulturskolan är igång för fulla muggar igen efter sommaren. Nyligen anordnade man ett öppet hus för att locka nya personer till den breda verksamheten. – Det har varit ganska mycket folk, säger teaterpedagogen Linnéa Nestor som höll i eventet.

Efter nedskärningarna 2016 har Kulturskolan kunnat växa igen under de senaste åren. Idag har verksamheten 16 medarbetare och ett brett utbud inom kulturens sfär: teater, musik, dans, film och mycket mer såklart.

Ungefär 500 personer tar del av utbudet. Förra veckan anordnades ett öppet hus för nyfikna.

– Jag tycker det har gått bra. Jag har ju teaterworkshops och det har varit folk på alla utom en och det har varit ganska mycket folk och det har varit många som jag aldrig har träffat. Det är ungdomar och hela familjer som kommer.

"Måste inte börja när man är sju"

Syftet med dagen är att nå ut till nya målgrupper.

– Jag tycker också att det är viktigt att ha ett tillfälle där man får komma hit och se huset så att det inte blir ett stängt hus utan att det är ett öppet hus som är allas. Och även att man kan komma hit och testa saker man är nyfiken på. Vi har ju att man får prova på två gånger utan att betala annars, men här blir det ett sätt att komma hit och testa jättesnabbt och få en känsla.

Vad är folk mest nyfikna på?

– Slöjd brukar vara ganska populärt och jag tror att det är mycket folk på dans också. Vi har gjort ett karaokerum som är nytt för i år och det har varit välbesökt. Det är med discokula och boa och hela köret.

Är det många grupper som är fulla inför hösten?

– Om jag ser till teatern finns det lediga platser i fem av tio-elva grupper så är det många som är fulla, men det finns också en del platser kvar. För de små barnen har vi lite köer, men det går ju att börja senare också. Man måste inte börja när man är sju. Det är också viktigt att säga.



De som börjar kulturskolan, vilken ålder brukar vara vanlig?

– Det är väl typ sju år, jag tänker att det är lite tidigt ändå. Jag tänker att det är en sådan kultur nu, att man vill att ens barn ska börja tidigt och hitta sin grej. Det handlar också om hur man får upp ögonen för vår verksamhet.

Ny kurs för skrivande

I startgroparna ligger också en ny kurs inom skrivande.

– Det kan man hålla utkik efter, men jag har inte riktigt bestämt vilken form än. Troligtvis kommer jag att ha en kurs för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Det är lite nytt ändå som vi ska försöka få igång. Jag har haft en skrivgrupp för mellanstadiet, men känner att det passar bättre för lite äldre. Det kommer vara textsamtal och skrivövningar och känns spännande. Jag tror att det behövs.