NU FÅR VIMMERBY EN KULTURCHEF – HAN FÅR JOBBET

I den nya organisationen tillsätter kommunen en kulturchef. Jobbet går till Patrik Svedberg Skog, som tidigare varit kulturskolechef. Han får från 1 april ett utökat ansvar.

I ett pressmeddelande skriver kommunen att kulturchefstjänsten är en viktig del i arbetet med att forma den nya förvaltningen för kultur, fritid och teknik som träder i kraft vid årsskiftet.

Patrik Svedberg Skog, som i dagsläget är chef för kulturskolan, får i och med den nya rollen ett utökat ansvar.

Utöver kulturskolan kommer hans ansvarsområde nu att omfatta Vimmerby bibliotek, Stadsmuseet Näktergalen och Litteraturnod Vimmerby.

– Jag är mycket nöjd över att vi har kunnat rekrytera Patrik till rollen som kulturchef. Patrik har under sin tid som kulturskolechef visat på ett starkt ledarskap och en djup förståelse för Vimmerbys kulturliv. Hans förmåga att kombinera visionärt tänkande med operativ kraft gör honom till helt rätt person att leda den här nya, samlade satsningen, säger Egon Karlsson, blivande chef för kultur, fritids- och tekniska förvaltningen.

"Ett steg i helt rätt riktning"

Jobbet som ny kulturchef i kommunen tillträder Patrik Svedberg Skog den 1 april.

– Att få förena biblioteket, stadsmuseet, litteraturnoden och kulturskolan under ett och samma tak är en fantastisk möjlighet och ett steg i helt rätt riktning. Vi har en enorm kompetens i de här verksamheterna, och genom att arbeta som en gemensam enhet får vi kortare beslutsvägar och fler möjligheter till samverkan. Det gör att vi kan skapa ett ännu bredare och mer tillgängligt kulturliv för alla Vimmerbybor, kommenterar han själv.

Tidigare teaterchef

Det var i augusti 2024 som Patrik Svedberg Skog tillträdde tjänsten som chef för kulturskolan. Han hade då varit teaterchef på Astrid Lindgrens Värld i flera år och drivit Coachbruket tillsammans med Mia Thelin.

– Det känns jättebra och kul. Det är väldigt spännande. Första känslan, när tjänsten kom upp, var att det skulle vara ett väldigt kul jobb och ganska ärofyllt. Det är inte så ofta det dyker upp den här typen av jobb på små ställen. Det finns ett. Så när chansen dök upp ville jag söka och vara med, berättade han vid tidpunkten.