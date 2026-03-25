Länet har fått en kulturskolesamordnare: "Siktar på bredd och spets"

Från vänster: Lasse Johansson - Nämndsordförande Kultur- och fritidsnämnden Kalmar kommun, Patrik Svedberg Skog - chef Kulturskolan Vimmeby, Malin Moessner - Regional kulturskolesamordnare, Olof Lövmo - Bitr. enhetschef Kulturskolan Kalmar och Oscar Roslund - rektor Kulturskolan Borgholm. Foto: Pressbild

Nu tar Kalmar län ett stort gemensamt kliv för att ge fler barn och unga likvärdig tillgång till kultur. I mars började Malin Moessner som länets första regionala kulturskolesamordnare.

Hennes uppdrag är att väva ihop samarbeten, resurser och kompetens mellan de tolv kulturskolorna i länet. De tolv kulturskolorna samlar omkring 4 500 elever och 150 pedagoger.

Hur möjligheterna ser ut för barn och unga att ta del av kulturskoleverksamhet varierar stort beroende på kommunens storlek, geografi och budget. Mindre kommuner har ofta svårare att rekrytera personal och erbjuda samma bredd som större kommuner, vilket skapar ojämlikhet i strid med regionens kulturplan.

– Kulturskolan är en av de viktigaste vägarna för barn och unga att möta kulturens uttrycksformer. Samordnarens uppdrag är både att ta tillvara det som fungerar och hitta nya former för samverkan. Vi siktar på både bredd och spets, säger Olof Lövmo, biträdande enhetschef på Kalmar kulturskola.

Ska resa genom länet

Tjänsten som regional kulturskolesamordnare är placerad vid Kalmar kulturskola och Kulturhuset Strömmen. Den finansieras av Kulturrådet, Region Kalmar län och länets kommuner.

Under våren kommer Malin Moessner att resa genom hela länet för att träffa personal och ledning, samla in erfarenheter och skapa en gemensam bild av behov och förutsättningar.

– Det finns otroligt mycket engagemang och kompetens i kulturskolorna. Nu börjar arbetet med att lyssna in, kartlägga och sedan utveckla strukturer som gör samverkan mer långsiktig, säger Malin Moessner i ett pressmeddelande.

Tre faser

Den regionala samordningen ska bland annat göra det lättare att dela resurser, utveckla gemensamma kurser och ensembler, stärka kompetensförsörjningen genom samordnade rekryteringar och se till att länsövergripande projekt också når de minsta kommunerna.

Arbetet delas upp i tre faser. Först ut är en kartläggning av läget i länet, därefter utveckling av arbetssätt och modeller och slutligen genomförande och utvärdering av samverkansprojekt som ska förankras i ordinarie verksamhet.

På kort sikt väntas projektet ge bättre överblick över kulturskolornas verksamhet och fler gemensamma projekt, som exempelvis festivaler, ämneslagsamarbeten och lovaktiviteter. På längre sikt är målet en mer rättvis kulturskola, fler kulturpedagoger och ett rikare kulturutbud som stärker hela regionens attraktivitet.