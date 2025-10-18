Matilda gillar sin skrivmaskin – författaren delade sin "hemlighet"

I våras blev det en inspirationsvistelse i staden för Matilda Gunnarsson Rathsman, som kom tillbaka för ett författarsamtal. Foto: Stefan Härnström

Temat för årets Vimmerby Berättarfestival var "En plats på jorden". Under lördagen kunde man på Vimmerby bibliotek gå på massor av föreläsningar, författarsamtal och sagostunder som alla hade utgångspunkten platser och miljöer i litteraturen.

Vistelsestipendiet Artist in Recidence Vimmerby delas ut varje vår och höst genom Litteraturnod Vimmerby. På våren till en barnboksförfattare och på hösten till en forskare. I våras blev det en inspirationsvistelse i staden för Matilda Gunnarsson Rathsman, känd för ungdomsromanerna "Tidsfördriv", som fick Hjärtans Fröjdpriset 2021 för "Årets bästa svenska ungdomsroman", och uppföljaren "Pusselbitar".

Hon fick en skrivarvecka i Vimmerby och det blev enligt Matilda en mycket inspirerande tid:

– Jag kom till Vimmerby en vecka i april när våren kom igång. Att komma till nya platser och ta in omgivningen inspirerar mig. Jag bodde i Villa Vimmerby. Det blev även en väldigt produktiv vecka här.

Författarsamtal på biblioteket

Matilda har en välkänd "hemlighet" med sitt skrivande, ett sätt som hon säger hjälper henne att hålla en text koncis. En gammal skrivmaskin som hon använt sedan tonåren:

– Jag skriver texterna först på min skrivmaskin. Det hjälper mig att rensa bort det onödiga. Man kan tro att det är tvärtom, om jag skriver det på skrivmaskinen. Jag tänker att om jag skriver något två gånger så kan det kortas ner.

Under författarsamtalet i biblioteket på temat "Vimmerby – i spåren efter Astrid och om platser som får berättelser att gro" så kom man in på Matildas skrivmaskin och hur den hjälper henne.

Tillsammans med författarna Sara Villius, Jenny Bergman och årets mottagare av Litteraturnod Vimmerbys författarstipendium Elin Karlsson blev det huvudsakligen ett samtal om platser i Astrid Lindgrens böcker och hur de själva använder platser och miljöer i sina barn- och ungdomsböcker.

Åhörarna fick höra platsbeskrivningar ur deras böcker. Den surrealistiska djungeln i Jenny Bergmans bok "En djungelsaga", som inspirerades av en familjemedlems plötsliga bortgång och hur familjens barn hanterade det eller Elin Karlssons vardagsdramatik i småstaden Broboda i boken "Lennon och jag".

Inspiration från Astrid Lindgren

Kvartetten talade även mycket om platsbeskrivningarna i Astrid Lindgrens böcker och hur enorm påverkan de har på både de som läst böckerna och författarna som tar inspiration från dem; över hela världen. Alla utom Matilda hade platser ur "Ronja Rövardotter" som sina favoriter; Mattisskogen och Björngrottan beskrev både vilda äventyr och lugna platser med grön skog.

Matildas favorit var beskrivningen av rosenbusken och hålet till den magiska världen i "Allrakäraste syster”.