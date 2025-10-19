Poesikvällen avslutade – Lukas Moodysson läste sina dikter

"Det är kul med en kväll där poesin får ta plats. Det betyder jättemycket för mig att få möta dem såhär. Människor är väldigt kärleksfulla", sa Pia Eriksson. Foto: Stefan Härnström

Som sista del i Vimmerby Berättar blev det poesi och musik på Stadshotellet med Poesi i baren. I den utsålda Stora salen fick publiken höra Lukas Moodysson, Lan Xu, Kristoffer Leandoer och Pia Eriksson läsa sina egna dikter.

Mellan uppläsningarna blev det musik med sångerskan Amena Alsemai och Argus Jass Group. De sistnämnda höll även i den traditionsenliga godnattsagan på slutet. Den här kvällen blev det Eva Lindströms "Jaga inte oss".

Pia Eriksson är ursprungligen från Gävle men för många i Vimmerby är hon nog bekant som guide i Astrid Lindgrens barndomshem på Näs. Hon släppte 2023 diktsamlingen "Korsdragspoesi – Till dig som famlar". Enligt henne så är hon mer van att möta folk över nätet så både hon och publiken fick en kväll att minnas:

– Det är kul med en kväll där poesin får ta plats. Det betyder jättemycket för mig att få möta dem såhär. Människor är väldigt kärleksfulla.

Kom det som en överraskning?

– Haha, nej... men det är väl alltid... jag kan ju inte skilja på vem som har en aning om vem jag är och läser det jag skriver. Det betyder jättemycket.

I skrivandet inspireras hon av mötet med människor och även sin personliga resa genom psykisk ohälsa och en ADHD-diagnos som hon fick som vuxen. "Livets krångleri" som Pia kallar det:

– Mmm, min bok är ju nedslag i mitt liv där jag med korta texter återgett mitt liv. Hot och förföljelse, jag har varit utmattad och i smaband med det fick jag ett epelepsianfall och krossade en ryggkota. I samband med det hjälpte mig psykiatrin till grunden med det hela och där fick jag min ADHD-diagnos. Allt det här har kokats ihop till en enda röra. Man behöver vara modig och berätta om det som varit svårt för en själv. Då betyder det jättemycket när boken landar på någons nattduksbord. Det är den finaste platsen den kan hamna på.

För stunden har Pia börjat med en ny bok. Hon skriver ständigt nytt och hon berättar hemlighetsfullt att "jag är en skrivande människa så det är alltid något".

"Får önska lite beskydd av Astrid”

Lukas Moodysson är mest känd som regissör och manusförfattare till "Fucking Åmål", "Tillsammans" och "Lilja 4-ever" men hans kulturkarriär inledde han som tonåring med diktsamlingen "Det spelar ingen roll var blixtarna slår ner" och han romandebuterade 1990 med "Vitt blod". Han ställer sällan upp att medverka på evenemang. Som han berättar för Dagens Vimmerby så blir det sällan men lördagen var ett undantag:

– Nej, inte så jätteofta. Det är ju att jag bor så nära i Hultsfreds kommun så då tänkte jag att det kändes vettigt. Men ibland, om det är något särskilt, så kommer jag på det! Det var extra roligt att något sånt hände här.

Vad kommer du göra under poesikvällen?

– Inget unikt, jag ska bara stå där på scenen och se lite seriös ut och läsa några dikter. Hoppas att någon applåderar. Gör de inte det så är det okej det också, skrattar Lukas.

Då behöver du inte åka så långt för det.

– Näe, men kollektivtrafiken här är inte alltid den bästa så jag ska faktiskt få skjuts hem. Det går ju tåg och så till Hultsfred men när man då ska vidare därifrån så... man kunde önska att det var lite bättre på landsbygden. Men jag behöver inte sova över eller något sådant. Jag har aldrig varit inne på hotellet. Det är så fint och tjusigt att det var balsal här där Astrid Lindgren har dansat. Det finns ju alltid lite själ på platser, konstaterar han och ser sig om i salen som till stor del ser ut som den gjorde för 100 år sedan. Får önska lite beskydd av Astrid här ikväll!

”Har vuxit upp med det där”

På tal om Vimmerby Berättar så handlar det mycket om olika delar av Astrids författarskap och när den obligatoriska frågan om vad hon betytt för honom ställs så svarar Lukas direkt:

– Mitt förhållande är nog inte unikare än någon annans. Jag tror jag har ett ganska starkt förhållande till henne, man har vuxit upp med det där. Kanske inte som när jag skriver dikter men när jag gör filmer. Då känns det som att jag jobbar i lite samma tradition som hon. Den svenska barnkulturtraditionen. Jag kanske inte gör så mycket för små barn men ungdomsfilmer. Då har jag alltid tänkt att vi är i samma tradition. Det finns någon kontakt där.

Det han uppskattar mycket med Astrid var att hon kunde vara dyster och i majoriteten av sina berättelser skrev om barn som for illa på olika sätt eller skrev om barn och döden. Även i de som anses lättsammare:

– Ta Emil som blir slagen av sin pappa då och då eller sagorna om Pippi som saknar sin döda mamma.