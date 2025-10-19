Beskriver kulturfestivalen som en succé – "Är ett dragplåster"

Sveriges regering ville ha en kulturkanon, en fråga som debatterats flitigt. Under Vimmerby Berättar samtalade Lars Trägårdh med journalisten Emanuel Karlsten i ämnet. Foto: Josefine Antonsson

Det var fullsatt vid varje programpunkt, som här när Rebecka Fredriksson samtalade med Anita Goldman under rubriken "Människans plats i världen". Foto: Josefine Antonsson

Projektledare Carolina Klintefelt använder ordet ”succé” när hon summerar Vimmerby Berättar. – Har man kvalitet i programmet, som jag tycker att vi har, då är det en vinst för både Vimmerby lokalt och för hela området, säger hon.

Det är söndag och dagen efter ”Vimmerby Berättar”. Det är en nöjd och belåten projektledare som summerar årets kulturfestival.

– Utifrån mitt perspektiv blev den en succé från början till slut, säger Carolina Klintefelt.

Vad bidrog till det, skulle du säga?

– Vi hade ett fantastiskt program och det hade vi nått ut med, så folk kom. Det var fullsatt vid alla programpunkter under hela dagen, vilket är väldigt roligt som arrangör.

Nyhet för året

Lördagen bjöd ett fullmatat program från flera olika scener. Nytt för i år var att programpunkterna inte krockade med varandra, utan att man hade möjlighet att se allt, utan att behöva välja mellan utbudet.

– Det var också lyckat, det gjorde att publiken var trofast och gick från scen till scen. Det var väldigt intensivt, säger Carolina Klintefelt, som gläds åt att programmet lockade så långväga besökare som från Stockholm.

– Det här är ett dragplåster, vi har haft tillresande från många olika platser, så Vimmerby Stadshotell har varit fullbelagt. Jag vill gärna betona att ett så här pass bra program drar folk från när och fjärran. Har man kvalitet i programmet, som jag tycker att vi har, då är det en vinst för både Vimmerby lokalt och för hela området, tillägger hon.

Har du någon egen programfavorit, som du är tacksam och glad över att ni fick till?

– Som projektledare är det ju svårt att säga en punkt, för jag tycker att allt verkligen hade sin plats. Men, jag tyckte det var väldigt intressant med samtalet där två författare skrivit om Afghanistan. Louise Körnung utifrån perspektivet som svensk diplomat i Kabul under ett antal år, och Alinaghi Lomani som kom till Sverige som ensamkommande flykting som tonåring, som har skrivit om sin resa. Det tyckte jag var ett väldigt intressant sätt att belysa samma plats från olika håll.

Uppskattat att lyfta upp unga

Carolina Klintefelt lyfter också fram samtalet om kulturkanon, en fråga som debatterats flitigt, och hon tycker samtalet med Anita Goldman blev väldigt bra, där hon delade mycket kloka och intressanta tankar kring hur mänsklighetens förhållande till jorden och dess resurser utarmar och förändrar våra livsbetingelser.

– Det var också många som kommenterade ”Ung scen”, man tyckte det var roligt att vi lyfte upp ungdomarna. Att vi satte ihop det som en programpunkt, med flera olika delar, på en egen scen var en nyhet. Och så var Poesi i baren en otrolig succé. Det blev fullsatt, vi fick ta in extra stolar, så där hade vi omkring hundra deltagare i publiken, säger Carolina Klintefelt, som också passar på att framhålla i synnerhet personalen på biblioteket som hon säger jobbat fantastiskt bra med festivalen.

Vågar du redan nu lova en fortsättning nästa år?

– Jag ska inte säga att det är hugget i sten, hur fortsättningen ser ut. Vi har haft det här konceptet, med en heldag sedan 2022, och innan dess har Vimmerby Berättar arrangerats på olika sätt sedan 2019. Det har hela tiden pågått en utveckling, man utvärderar och hittar nya sätt att lägga upp det på, så exakt hur vi skruvar på det till nästa år törs jag inte slå fast idag.

– Men, tillägger hon, vi tar med oss att det här upplägget blev en succé, så gör vi en utvärdering och ser framtiden an.