Lina tillbaka på CHG över helgerna – utställningen öppnar nu

Här är ett smakprov för hur det ser ut på CHG.

Lina Anemyr är tillbaka på CHG Ateljé och Galleri och ställer ut över helgerna. Foto: Arkivbild

Blyertskonstnären Lina Anemyrs konstresa fortsätter. Nu finns hennes nya teckningar att beundra på CHG Ateljé och Galleri över helgerna.

"Hon ser det vackra i det hon har omkring sig, i vardagen eller på resor och sätter sig vid sitt ritbord och det finns vackra växter med stor skicklighet fram på blocket", skriver CHG Ateljé och Galleri inför utställningen.

Hennes nya teckningar finns att beundra på galleriet under julhelgen och utställningen öppnar under torsdagen.

– Även om Storgatan i år inte ligger i snötäcke som många tidigare vintrar är det mysigt att ha öppet och välkomna in i gamla delen av Vimmerby en sådan här kväll, säger galleristen Ann Marie Brushane.

Utställningen är också öppen den 29 och 30 december samt 2 och 3 januari. CHG bjuder också på glögg och pepparkakor.