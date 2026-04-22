Nyckelbenet läkt – lagkaptenen hoppfull inför derbyt

Vimmerby IF:s lagkapten Oskar Stejdahl är tillbaka i full träning och kan vara tillgänglig för spel redan i derbyt mot Gullringens GoIF. Foto: Simon Henriksson

Han ådrog sig en nyckelbensfraktur i en innebandymatch i slutet av februari. Nu är Oskar Stejdahl tillbaka i full träning – och med på bänken mot Gullringens GoIF? – Vi får se om jag blir uttagen. I bästa fall kan jag vara med, säger VIF:s nyckelspelare.

Vimmerby IF har inlett seriespelet med två raka segrar och man har gjort det utan sin lagkapten Oskar Stejdahl som gått skadad. Den senaste tiden har mittfältsankaret varit tillbaka i full träning och ser ut att vara tillgänglig till det heta derbyt mot Gullringens GoIF.

– Det börjar ordna upp sig. I bästa fall kan jag vara med på fredag, om inte kanske veckan efter. Vi får se lite, säger 28-åringen.

"Är en speciell match"

Han har fått beskedet att skadan är ihopläkt, men vill inte riskera att återvända för tidigt och åka på ett bakslag.

– Benet ska vara läkt och nu är det mer musklerna runt omkring med rörligheten och allt sådant. Jag tycker att det har känts bra på träningarna men det är inte riktigt samma sak som att spela match, säger mittfältaren.

Själv har Vimmerby IF:s lagkapten aldrig mött Gullringens GoIF i en seriematch tidigare och derbyt lockar såklart lite extra.

– Jag mötte Gullringen i en B-lagsmatch för många, många år sedan men aldrig i serien. Det är klart att det är en speciell match med historiken som finns mellan klubbarna även om jag själv aldrig har varit med och känt av den på det sättet. Det blir en rolig match, säger Oskar Stejdahl.