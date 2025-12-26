Nya satsningen i Frödinge – blir danskväll på trettondagsafton

Anna Lingmark är ansvarig för projektet och hoppas på fler danskvällar i Frödinge efter premiären. Foto: Pressbild

Det är livat i Frödinge bygdegård. Ännu mer blir det på trettondagsafton. Söndagen den 5 januari blir det en danskväll med dansbandet Kjellez.

Satsningen beskrivs vara ett hjärteprojekt som drivs av Beyond Echoes och som Anna Lingmark arbetat målmedvetet med i närmare två års tid. Genom Beyond Echoes ansvarar hon för hela arbetet från idéstadiet och det långsiktiga förarbetet till kontakten med samlingslokaler, planering och genomförande av danskvällarna.

– Jag har sett hur många lokaler som tidigare varit levande mötesplatser i dag står tomma. Det här är ett arbete som tar tid, men efter snart två år har jag verkligen sett vilket behov som finns. Dans och musik kan spela en viktig roll för att människor ska mötas igen, säger Anna Lingmark.

Nu ska det också bli livat i Frödinge bygdegård. På trettondagsafton, alltså söndagen den 5 januari, blir det en danskväll med dansbandet Kjellez och Frödinge Bygdegårdsförening.

Kjellez är ett av de band som medverkar i projektet och står för musiken under danskvällen i Frödinge. Tidigare har Anna Lingmark även arbetat med etablerade band som Lasse Stefanz och Streapers. Bokningsbolaget LS TonArt är en samarbetspartner i satsningen.

"Känns superbra"

När det gäller just Frödinge tog Anna Lingmark kontakt med bygdegårdsföreningens ordförande Bertil Carlsson. Hon berättade om sina tankar och idéer och han nappade genast. Kontakten har nu mynnat ut i den här första danskvällen på trettondagsafton.

– Vi har inlett ett fint samarbete och föreningen kommer vara med under kvällen och hålla i god dansfika! Det känns superbra och just fikan är en viktig detalj under denna typen av evenemang, säger Anna Lingmark.

Hon har förhoppningar om fler danskvällar på sikt i Frödinge.

– Mitt hjärta slår lite extra hårt för just bygdegårdar då jag själv varit ideellt aktiv i en gammal bygdegård under många år. Slår detta väl ut finns det tankar om att skapa fler danskvällar i Frödinge bygdegård. Nu hoppas vi på en riktigt bra uppslutning och en kväll fylld av dans, gemenskap och glädje.