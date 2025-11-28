Chans till besöksrekord för populära marknaden – se vårt bildspel från första dagen

Drygt femtio utställare med lokalt hantverk i alla dess former stod redo när Astrid Lindgrens Näs på fredagsförmiddagen öppnade portarna till årets julmarknad.
– Vi öppnade vid 11 idag och har redan haft drygt 600 besökare. Den siffran ligger lite över vad vi normalt har så jag är jättejätteglad. Vi hade 5o personer i kö redan innan vi öppnade. Det är fantastiskt kul, och vi undrar lite vad det är som hänt, säger Näs verksamhetschef Sofia Johnsson.
Ja, vad beror besökstrycket på?
– Vi vet inte. Vi har ungefär samma koncept som alltid. Lite fler utställare, 55 sammanlagt. Men jag tror det är att vi har hittat den här gemytliga och mysiga stämningen. Det där subtila som man inte kan ta på riktigt.
Goda chanser till att kanske till och med slå förra årets besöksrekord på 4580 besökare ser alltså ut att finnas.
– Det ser ljust ur i år och sett till idag verkar det finnas goda förutsättningar för en hög siffra i år också. Jag är jättespänd på att se resultatet, säger Sofia.
"God stämning och trevligt folk"
Bland både marknadsbesökare och utställare var stämningen på fredagseftermiddagen god, och många berömde arrangemanget.
– Den här och Lönneberga marknad är de bästa marknaderna. God stämning, och trevligt folk, säger Mia Sevefalk som säljer fårskinn från gården i Nymåla i Södra Vi. Hon får medhåll från bordsgrannen, knivhantverkare Astor Eklund från Vimmerby.
Både stora och små besökare uppskattade marknaden. För lilla Hugo Wicander från Gullringen var inte-stöta-marken-banan det bästa, där och hann det bli många varv innan det blev dags att äta grillad korv.
– Jag har varit här en gång tidigare och blev glatt överraskad. Vi tycker det är en jättefin marknad. Mycket fina knallar och hantverk. Och så har de pyntat fint och gjort jättemysigt, säger Karin Johansson som besöker marknaden tillsammans med Lotta, Sofia och Hugo Wicander.