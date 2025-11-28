Chans till besöksrekord för populära marknaden – se vårt bildspel från första dagen

För andra gången medverkar Johanna Spindler på marknaden och säljer egentillverkade leksaker, smycken och annat hantverk.”Det är mycket ullblommor som går, och mässingshängen. Så det är jultema verkligen!"

Josefin Karlsson från Korka är med för första gången på Näs och har med sig mängder av mathantverk och kaftaner.

Rune och Stefan Andersson, tredje och fjärde generationen vaxljushantverkare från Käbbo är återkommande utställare på Näs. Foto: Johanna Karlsson

"Bästa marknaden tillsammans med Lönneberga" tycker både Astor Ekund som säljer knivar, och Mia Sevefalk som säljer fårskinn. Foto: Johanna Karlsson

Alyssa Lea och Tilda Franzén driver UF-företaget Lavéa UF som producerar och säljer lavendelprodukter. Marknaden började bra och duon hade redan vid 14-tiden sålt en hel del. Foto: Johanna Karlsson

Karin Johansson, Lotta Wicander, Sofia Wicander och Hugo WIcander besökte marknaden för andra gången och uppskattade den mysiga stämningen. Bäst var inte-stöta-marken-banan, tyckte Hugo.

Maria Lindelöf besökte marknaden tillsammans med barnen Maja, Meja, Edith och Ebba. På bilden tillsammans med kompisarna Ines och Nova. Roligast på marknaden var att smaka på olika saker, särskilt äppelmust och godis, tycker Meja. Foto: Johanna Karlsson

Redan när Astrid Lindgrens Näs slog upp grindarna på förmiddagen stod femtio personer i kö för att få komma in. Foto: Johanna Karlsson

Drygt femtio lokala utställare hade laddat upp med en ordentlig dos julstämning inför årets omgång av den tre dagar långa julmarknaden på Astrid Lindgrens Näs. Ett par timmar in på första marknadsdagen ser besöksantalet ut att bli rekordstor. Drygt 600 personer hade vid 14-tiden på fredagen tagit sig till Näs för att handla julklappar och godsaker.

Drygt femtio utställare med lokalt hantverk i alla dess former stod redo när Astrid Lindgrens Näs på fredagsförmiddagen öppnade portarna till årets julmarknad.

– Vi öppnade vid 11 idag och har redan haft drygt 600 besökare. Den siffran ligger lite över vad vi normalt har så jag är jättejätteglad. Vi hade 5o personer i kö redan innan vi öppnade. Det är fantastiskt kul, och vi undrar lite vad det är som hänt, säger Näs verksamhetschef Sofia Johnsson.

Ja, vad beror besökstrycket på?

– Vi vet inte. Vi har ungefär samma koncept som alltid. Lite fler utställare, 55 sammanlagt. Men jag tror det är att vi har hittat den här gemytliga och mysiga stämningen. Det där subtila som man inte kan ta på riktigt.

Goda chanser till att kanske till och med slå förra årets besöksrekord på 4580 besökare ser alltså ut att finnas.

– Det ser ljust ur i år och sett till idag verkar det finnas goda förutsättningar för en hög siffra i år också. Jag är jättespänd på att se resultatet, säger Sofia.

"God stämning och trevligt folk"

Bland både marknadsbesökare och utställare var stämningen på fredagseftermiddagen god, och många berömde arrangemanget.

– Den här och Lönneberga marknad är de bästa marknaderna. God stämning, och trevligt folk, säger Mia Sevefalk som säljer fårskinn från gården i Nymåla i Södra Vi. Hon får medhåll från bordsgrannen, knivhantverkare Astor Eklund från Vimmerby.

Både stora och små besökare uppskattade marknaden. För lilla Hugo Wicander från Gullringen var inte-stöta-marken-banan det bästa, där och hann det bli många varv innan det blev dags att äta grillad korv.

– Jag har varit här en gång tidigare och blev glatt överraskad. Vi tycker det är en jättefin marknad. Mycket fina knallar och hantverk. Och så har de pyntat fint och gjort jättemysigt, säger Karin Johansson som besöker marknaden tillsammans med Lotta, Sofia och Hugo Wicander.