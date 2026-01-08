Pippis sockerdricksträd riskerar dö – "Skulle vara en katastrof"

Vid Astrid Lindgrens barndomshem växer förebilden till Pippis magiska sockerdricksträd. Nu är den dock i farozonen och riskerar att dö inom ett år, om den inte får vaccin. Foto: Lotta Madestam

Pippis sockerdricksträd, där förlagan står vid Astrid Lindgrens barndomshem i Vimmerby, riskerar att dö. Det över 200 år gamla trädet har drabbats av Almsjukan. Utan vaccin kan den vara död inom ett år.

Det enligt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som gått ut med att förebilden till Pippis magiska sockerdricksträd är i farozonen. En nyhet som Vetenskapsradion var först att rapportera om.

Trädet, som nu klätt sig i vinterskrud, finns som bekant utanför Astrid Lindgrens barndomshem Näs i Vimmerby. I den här almen klättrade Astrid som barn och inspirerades till det ikoniska och fantasifulla läskframkallande trädet, som i sagan finns utanför Villa Villekulla. I vilket Pippi, Tommy och Annika hittade dricka och andra godsaker.

”Skulle vara en katastrof”

Men, nu meddelar SLU att trädet står inför ett existentiellt hot i form av Almsjukan.

I podden Skogen & människan uttalar sig Christopher Mörk, vaktmästare vid Astrid Lindgrens Näs:

– Om sockerdricksträdet drabbas hade det varit förfärligt. Det skulle vara en katastrof. Det går inte att ersätta ett sådant träd, det är så pass kulturhistoriskt viktigt, säger han om arbetet för att rädda den ikoniska almen.

Mycket smittsam

Sjukdomen är mycket smittsam och infekterade almar vissnar och dör på bara en säsong. Vid författarens barndomshem har flera smittade almar huggits ner de senaste åren och för att skydda träden som är kvar vaccineras de nu mot almsjukan varje vår, enligt SLU.