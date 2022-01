Elfaktura på över 30 000 – oro för framtiden på Vimmerbyrestaurang: ”Har inget alternativ”

– Det var en stor chock när vi fick fakturan. Det har aldrig varit så dyrt innan, men vi har inget alternativ, säger Ali Hassan, anställd i familjeföretaget och son till ägaren, om fakturan på ungefär 32 000 som damp ned i brevlådan häromdagen.

Kommer det att påverka verksamheten?

– Självklart. Om det fortsätter så kommer det helt säkert påverka. Det är otroligt mycket pengar för bara en månad. När vi startade hade vi elräkningar på fyra- eller femtusen i månaden, nu har vi lite fler grejer så vi kanske är uppe i tiotusen på en månad. Men nu är det tre gånger så dyrt.

Extra tufft är det att det blir så stora omkostnader under vintern, menar Ali. Det är lågsäsong för restauranger i Vimmerby, och inte lika mycket matgäster som under sommarmånaderna. Det finns helt enkelt inte marginaler för så stora oförutsedda utgifter under någon längre period.

Regeringen har ju meddelat att privatpersoner med hög elförbrukning ska få stöd, vad tänker du om att det inte sagts något om företagen än?

– Ja, jag har läst om det och vi hoppas att de kan hjälpa oss också, för de här pengarna går i onödan tycker jag. Om det blir fler månader som den här eller ökar ännu mer blir det svårt för oss. Vi har personal och vi har andra utgifter och nu går vi inte med vinst på några månader. Jag hoppas att de ändrar eller gör något för oss småföretagare. Vi får hoppas att det inte fortsätter, inte bara för vår skull utan för hela Sverige.

Ali Hassan hoppas ändå att elpriserna sjunker och tror då att restaurangen med sina fem anställda klarar sig, men han oroar sig för att många småföretag inte kommer klara de mångdubblade utgifterna. För en pizzeria är det förstås många pizzor som ska säljas för att täcka en elräkning på den här nivån.

– Det är mycket pengar och det är inte bara vi som har fått det så här. Vi kanske kan betala, men det finns andra som kanske inte kan.