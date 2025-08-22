VÄSTERVIKSFÖRETAGET ETABLERAR SIG PÅ NY ORT

Busfrö etablerar sig nu en ny ort i landet. Foto: Pressbild

2010 grundade Stina Qubti Busfrö i Västervik. Utvecklingen har varit enom sedan dess och nu öppnar Busfrö sin 15:e butik.

Secondhandkedjan Busfrö firar 15 år 2025 och öppnar nu också sin 15:e butik. Under våren 2026 kommer Busfrö att etablera sig i Västerås.

Därmed fortsätter Busfrös expansion och bakom den nya satsningen står franchisetagaren Anna Eriksson, som blir den nya entreprenören att driva konceptet vidare.

Busfrö beskriver sig själva som en snabbväxande kedja inom second hand och cirkulär handel med inriktning på kläder, prylar och accessoarer för hela familjen.

"Med den nya etableringen stärker kedjan sin närvaro i Mellansverige och fortsätter att möta den ökande efterfrågan på hållbara shoppingalternativ", skriver man i ett pressmeddelande.

– Västerås är en spännande stad där jag ser stor potential. Att kunna bidra till ett mer hållbart konsumtionsmönster och samtidigt skapa en inspirerande mötesplats för kunderna känns otroligt roligt, säger Anna Eriksson, ny franchisetagare för Busfrö Västerås.

Med sina 15 etablerade butiker blir kedjan en av Sveriges största kommersiella aktörer inom second hand-branschen.