CHOCKBESKED: VIMMERBYRESTAURANG STÄNGS PERMANENT DIREKT

På torsdagen kom ett riktigt chockbesked i restaurangvärlden i Vimmerby. En populär restaurang slår igen helt. – Inte varit lätt att ta detta beslut, säger Amelie Dunge, vd för Åbro Bryggeri. Så sent som för ett par år sedan nyöppnade Brygghuset efter en större renovering.

Det är Brygghuset Restaurang & Pub i Vimmerby som stänger igen.

"Det är med sorg i hjärtat som vi efter många fina år har behövt fatta det svåra beslutet att permanent stänga ned Restaurang Brygghuset", skriver man i ett inlägg på sociala medier.

Samtidigt passar man på att tacka alla gäster genom åren.

"Vi vill säga tack till er alla som har besökt oss, delat måltider, skratt och minnen här på Brygghuset och lyfta all personal som med hjärta och engagemang har bidragit till restaurangen", skriver man.

Inget lätt beslut

Det är på torsdagen som Restaurang Brygghuset stänger sina dörrar permanent. Restaurangen har varit igång sedan 2006 och legat intill Åbro Bryggeri i Vimmerby.

Där har man serverat både lunch och á la carte. Nu blir det dock inga fler luncher eller kvällssittningar där.

Beslutet att avsluta verksamheten beror på lönsamhetsproblem som inte längre gör det möjligt att driva restaurangen vidare.

– Det har inte varit lätt att ta detta beslut, men efter noggrant övervägande har vi kommit fram till att vi inte längre kan fortsätta verksamheten. Att vi ligger en bit utanför stadskärnan har gjort det svårare att nå tillräcklig lönsamhet, och med så många bra och fina restauranger i Vimmerby centrum har konkurrensen självklart blivit tuffare. Vi ser också behovet av att framöver fokusera på Åbro Bryggeris kärnverksamhet. Det är med tacksamhet vi ser tillbaka på alla fina år, och vi vill tacka alla de personer som har varit en del av Brygghusets resa, säger Åbro Bryggeris vd Amelie Dunge.

I pressmeddelandet meddelar man också att man inte kommer uttala sig vidare och inte har några fler kommentarer att ge.

Investerade för miljoner

Det var så sent som våren 2023 Brygghuset nyöppnade efter en omfattande renovering. Två och ett halvt år senare bommar man alltså igen. Då kom en helt ny restaurangdel till i det som tidigare var mikrobryggeri.

Åbro Bryggeris dåvarande vd Henrik Dunge ville inte kommentera vad investeringen låg på, åtminstone inte mer exakt än att det rörde sig om x antal miljoner.