RESTAURANGCHEFEN FÅR GÅ: "DET SÅG JAG INTE KOMMA"

Peter Sandberg får lämna jobbet som restaurangchef på Björkbackens Karaktärshotell som han tillträdde i november 2024. – Det är inget frivilligt avhopp, säger Peter Sandberg.

Peter Sandberg headhuntades till jobbet som restaurangchef på Björkbackens Karaktärshotell efter Simon Johansson och påbörjade sin anställning i november. Nu, mindre ett år efter övertagandet, kan vår tidning berätta att Peter Sandberg får lämna jobbet, ett beslut som nygamle vd:n Micael Glennfalk fattade och förmedlade till honom för ungefär en månad sedan.

– Det är inget frivilligt avhopp. Det är en omorganisation som Micael (Glennfalk) just nu gör på Björkbacken. Restaurangchefspositionen avvecklas helt och hållet och jag vet inte grund och orsak till att den försvinner utan det är en idé han har, säger Peter Sandberg.

"Det såg jag inte komma"

Det har pågått MBL-förhandlingar mellan parterna under den gångna månaden.

– Jag är egentligen anställd fram till sista september, men jag gör min sista arbetsdag i morgon. Jag har jobbat 120 dagar på raken under sommaren och känner att jag behöver lite ledighet.

Vad tänker du kring att du måste lämna jobbet?

– Jag tycker att det är tråkigt. Jag har dragit nytta av min logistikbakgrund och fixat till logistiken i köket där vi har möblerat om allting. Det har inte varit trångt någonstans under sommaren utan arbetsmiljön har varit jättebra. Grunden för det har jag lagt och jag tänkte nu fortsätta med den digitala grunden och ta tag i höstbeställningar och event.

Du hade med andra ord inga planer på att kliva åt sidan?

– Nej, nej, absolut inte. Vi har precis fått in en ny kock som började den 1 september och då var vi tre kockar som kunde alternera på lunch och kvällar. Mitt mål var att jag inte skulle vara så mycket på ett kontor utan jag skulle gå in i köket också och jobba tillsammans med dem.

Kom beskedet som en blixt från klar himmel?

– Ja, det såg jag inte komma. Det är såklart jättetråkigt. Jag sitter också på en sådan position att det kan hända. Efter fotbollsmatchen i går ska väl Tomasson (Jon Dahl) kanske inte vara kvar. Det var nog det sämsta jag har sett.

Vad händer för dig framöver?

– Jag har inte haft någon semester i sommar så först kommer det bli lite ledigt och sedan får jag se vad det blir. Jag har lämnat restaurangbranschen en gång innan och gjorde det för att det tar för mycket tid av kvällar och helger och mycket annat. Jag är lite sugen på att komma tillbaka till logistiken igen, men jag är öppen för förslag.