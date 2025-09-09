Glennfalk förklarar avskedet: ”Jag organiserar om verksamheten"

Peter Sandberg får lämna jobbet som restaurangchef på Björkbackens Karaktärshotell. Enligt ägaren och vd:n Micael Glennfalk handlar det om en omorganisation där tjänsten om restaurangchef rationaliseras bort. Foto: Simon Henriksson

Peter Sandberg får lämna sitt jobb som restaurangchef på Björkbackens Karaktärshotell. Nu berättar vd:n och ägaren Micael Glennfalk vad som ligger bakom beslutet. – Verksamheten ska samlas ännu mer under en gemensam hatt så att vi får en bättre central styrning av verksamheten, säger Micael Glennfalk.

I morgon gör Vimmerbybon Peter Sandberg sin sista arbetsdag som restaurangchef på Björkbackens Karaktärshotell. Vd:n och ägaren Micael Glennfalk förhandlade med Peter Sandberg om avskedet för en månad sedan och berättar nu om vad som ligger bakom förändringen på chefspositionen.

– Vi har sedan ett år tillbaka startat en omorganisation på Björkbacken där arbetet styrs mer centralt. Vi har anställt en administratör som kommer jobba mycket med hela administrationen och även anställt ytterligare en kock. Man kan säga att vi fokuserar mer på själva leveransen. Vi ökar där vi möter kunder och minskar ned avdelningschefer, säger Micael Glennfalk.

Micael Glennfalk är tillbaka i rollen som vd efter att Anneli Rimås tackade för sig i vintras. Jobbet som restaurangchef kommer inte finnas kvar nu när Peter Sandberg får lämna sitt jobb.

– Tjänsten rationaliseras bort och vi gör om administrationen där allt kommer ligga under hotelldelen. Personal och scheman kommer ligga på en administratör som har börjat nu. Verksamheten ska samlas ännu mer under en gemensam hatt så att vi får en central styrning av verksamheten. En administratör tillsätts som tar administrationsarbetet för hela verksamheten.

"Jag organiserar om verksamheten"

Micael Glennfalk söker i dagsläget ingen ny vd och har initierat omorganisationen.

– Jag organiserar om verksamheten så att jag får ett mer homogent företag där fokus kommer ligga väldigt mycket på produktion till gäst. Vi skapar en administrationsgrupp för hela verksamheten istället för att spalta upp den på olika avdelningar. Reception, servis, städ och restaurang kommer integreras mycket hårdare med varandra och samma person kommer kunna jobba med olika saker inom företaget. Den totala lönesumman minskar per automatik genom att chefer försvinner och pengarna slås ut på flera andra medarbetare.

Vad tänker du kring att plocka bort Peter Sandberg efter knappt ett år posten?

– Peter anställdes innan dåvarande vd Anneli Rimås slutade och när han började i oktober var det fortfarande den gamla organisationen. När vd:n sa upp sig i november i fjol blev det naturligt att titta på en ny organisation, men då fanns redan Peter på plats. Vi har under den här resan funderat på hur det ska organiseras upp på ett smartare och bättre sätt. Nu är vi framme där och har gjort slag i saken. Då blir det den här tjänsten som försvinner.

Är det fler chefstjänster som kommer eller har tagits bort på Björkbacken?

– Det finns inga fler chefstjänster. Hela organisationen består av 15 personer på lågsäsong. Det finns avdelningsansvariga men de styr det dagliga. Verksamheten styrs upp gemensamt på gemensamma möten. Verksamheten är för liten för en extern vd.

Hur vill du summera Peters insats?

– Han har varit jätteduktig och organiserat och strukturerat upp våra inköp på ett väldigt bra sätt. Inköpsdelen kommer centraliseras mot en administratör. Han har hunnit med mycket på det här året och en hel del av hans arbete och struktur tar vi med oss i den nya organisationen.

Fler event under hösten

Björkbackens gäster kommer inte lägga märke till några större förändringar kopplat till omorganisationen.

– Det man kommer se nu är att Björkbacken kommer anordna fler event för lokalbefolkningen och ha en ökad satsning på paket och arrangemang. Jag kommer från kreatörsbranschen och har alltid varit fokuserad på idéarbete kring kundnytta, gästnytta och gästnöjdhet. Där ligger vi jättebra till med bra betyg från gästerna och det är det jag vill fokusera på och utveckla verksamheten ytterligare.